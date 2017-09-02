هدف نظام سلطه القای روحیه ناامیدی در بین ملت­ های اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ ۲ مهدی معمارباشی صبح شنبه در جمع فرماندهان ارشد قرارگاه عملیاتی لشکر ۳۰ و تیپ ۲۳۰ شهید متاجی گرگان اظهار کرد: تاکتیک سیاستگذاران و طراحان برنامه های استکباری، ایجاد و توسعه فضای یأس و نومیدی نسبت به اصلاحات و پیشرفت کشورهای اسلامی است.

امیر معمارباشی افزود: تلاش قدرت های استکباری همواره در راستای مأیوس کردن ملت های مسلمان و ایجاد تفرقه و نفاق در بین آنان بوده زیرا می دانند اگر این ملت ها به آینده نقش آفرین خود امیدوار باشند تهدیدی برای نظام سلطه خواهند بود.

وی تصریح کرد: دشمنان همواره در تلاشند فضای تیره ای را در مقابل آینده ملت های مسلمان ترسیم کنند تا این ملت ها نتوانند از نیروی ذاتی، فرهنگ، اعتقادات و هویت ملی خود بهره لازم را ببرند.

به گفته فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۳۰ گرگان، قدرت های بزرگ با القاء روحیه ناامیدی در بین ملت های مسلمان به دنبال سایه افکنی در حرکت فعال و خلاقانه آنان هستند.