پیروزی تیم فوتسال آتلیه طهران قم برابر شهروند ساری

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور برگزار شد و در یکی از بازی‌ها پنج شنبه شب تیم فوتسال آتلیه طهران قم توانست با نتیجه ۴ بر ۳ تیم شهروند ساری را شکست دهد.

در این بازی که در سالن شهید حیدریان قم برگزار شد شاگردان سید وحید غیاثی در ترکیب تیم سرخ پوش آتلیه طهران قم توانستند در یک بازی زیبا حریف مازندرانی خود را با شکست روبرو کنند.

در این مسابقه ابتدا آتلیه طهران با گل محسن شنوفی از حریف پیش افتاد و پیش از پایان نیمه اول ۲ بار دیگر توسط طاها نعمتیان و سعید قلندری به گل رسید تا در نیمه نخست ۳ بر صفر پیروز میدان شود.

در نیمه دوم، این علی ابراهیم بیگی بازیکن باتجربه آتلیه طهران بود که این تیم را ۴ گله کرد اما پس از این گل، تیم شهروند ساری به بازی برگشت و با به ثمر رساندن ۳ گل توسط طاها مرتضوی و علی ابراهیمی (۲ گل) در آستانه کسب امتیاز قرار گرفت اما ناکام ماند.

تیم فوتسال آتلیه طهران در پایان هفته دهم با یک بازی کمتر، با ۱۵ امتیاز در رده پنجم قرار گرفته است در حالی که این تیم در صورت پیروزی در بازی معوقه خود می‌تواند به رده چهارم صعود کرده و جای تیم فرش آرای مشهد را بگیرد.

این در حالی است که تیم آتلیه طهران قم در بازی قبلی خود برابر گیتی پسند اصفهان ۶ بر یک بازنده شده بود و پیش از آن در قم با تیم مقاومت البرز به تساوی ۳ بر ۳ رسیده بود اما اکنون با پیروزی بر شهروند ساری به مسیر پیروزی بازگشته است.