غلبه بر مشکلات اقتصادی کشور تنها با مدیریت جهادی میسر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدنقی لطفی در خطبه های نماز عید قربان اظهار کرد: ملت ایران در طول ۴۰ سال اخیر نشان داده اند در مقابل زورگویی و حس برتری جویی اجانب به سرکردگی امریکیایی ها هرگز سر تسلیم فرود نخواهند آورد.

وی ادامه داد: هرجا این روحیه تقویت شده توانسته ایم گام های بلندی تری در مسیر عزت و سربلندی کشور برداریم ولی هرجه به غربی ها اعتماد کرده ایم، دشمن با سوء استفاده ضربات خود را به نظام وارد کرده است.

امام جمعه ایلام تاکید کرد: حرکت در جبهه سیاست خارجی باید با افتدار و صلابت همراه بوده و هرگز نباید به دشمنی که بارها خوی درندگی و ناجوانمردی خود را نشان داده است، اعتماد کنیم.

لطفی اضافه کرد: دیپلماسی انقلابی است که در طول این ۴۰ سال دشمن را عقب رانده و باعث پیشرفت نظام در عرصه های دفاعی، علمی، هسته ای و پزشکی شده است.

وی یادآور شد: متاسفانه برخی مسئولان به این موضوع که سفارش و تاکید همیشگی امام راحل و رهبر معظم انقلاب است اعتقادی نبارند ولی ملت ایران نشان داده اند همواره پشت سر رهبری در مسیر عزت این نظام حرکت می کنند و گول ترفند های دمشن را نخواهند خورد.

خطیب جمعه ایلام به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم اشاره کرد و گفت: غلبه بر مشکلات کشور تنها با مدیریت جهادی و تفکر انقلابی امکانپذیر است.

آیت الله لطفی اظهار داشت: امیدواریم دولت جدید در این مسیر گام های بیشتری بردارد و خوشبختانه در کلمات و سخنان رئیس جمهوری حرکت به سمت و سوی سخنان رهبری دیده می شود که جای خوشحالی داردو باید در این مسیر مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی و کوتاه کردن دست رانت خواران در اولویت قرار گیرد.

وی یادآور شد: دیپلماسی انقلابی و کار جهادی دو توصیه مقام معظم رهبری به دولت دوازدهم بوده است و با شروع کار دولت تدبیر و امید با توجه به شرایط داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی، در میان همه اولویت‌ها دو اولویت مهم، باید در رأس کار دولتمردان آن‌هم با اقدام و عمل قرار گیرد.

وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور محترم و اعضای کابینه باید با استفاده از این فرصت ۴ ساله در راستای تحقق اهداف و مطالبات رهبری و مردم، با مدیریت جهادی گام بردارند، عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ سه توصیه مهم راهبردی در جهت‌گیری اصلی برای فعالیت دولت جدید بود را مشخص کردند.

امام جمعه ایلام در پایان تصریح کرد: شعار امسال که اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال نام‌گرفته است، اولویت اقدام دولت را در این زمینه مشخص کرده است، ضرورت داشتن روحیه کار جهادی و انقلابی از دیگر توصیه‌های ایشان بود که همواره به‌عنوان نسخه‌ای برای درمان دردهای کشور گوشزد کرده‌اند و به‌طورقطع تکیه‌بر ظرفیت‌های داخلی کشور تفکر انقلابی، مدیریت جهادی راه‌حل مشکلات اقتصادی است.