نماز عید قربان مظهری از وحدت و انسجام امت اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی موسوی در خطبه های نماز عید قربان با بیان اینکه عید قربان عید رهائی از تعلقات است رهائی از هر آنچه رنگ و بوی غیر خدائی دارد، افزود: روز عید قربان داری دو خصوصیت طهارت باطنی،پیروزی بر دشمن درون، غلبه بر هوس ها و خواهش های نفسانی، نمایش انسجام حقیقی و وحدت ملت و اعتصام دسته جمعی به ریسمان الهی است که در نماز عید قربان تجلی پیدا می کند.

وی ادامه داد: نماز عید قربان مثل نماز عید فطر مظهری از وحدت و انسجام امت اسلام است تکبیر های آن مظهری از استکبار ستیزی است. یعنی در این روز عید باید به خود بیائیم و اگر در دلهایمان انگیزه های اختلاف و نقار و نفاق و دوگانگی وجود دارد سرکوب کنیم باید بر محوریت ولی فقیه اتحاد و انسجام خود را حفظ کنیم.

امام جمعه قیدار گفت: مهمترین حکمت قربانی کردن رسیدن به بالاترین مراتب تقوی است عمل قربانی یک حکم دارد و یک حکمت . حکم آن کشتن یک حیوان و حکمت آن با تقوا بالا رفتن است.

موسوی افزود: امروز روز تکبیر است تکبیری محکم و کوبنده تکبیری که کاخ ستمگران را به لرزه در آورد و قلب ستمدیدگان را شاد نماید و دشمنان را برای همیشه از ضربه زدن به اسلام نومید سازد.

امام جمعه قیدار با بیان اینکه حج ابراهیمی مظهر عزت و عظمت امت اسلامی در مقابل زورگویان بین‌المللی است، گفت: جهان اسلام، اعم از دولت‌ها و ملّت‌های مسلمان باید حاکمان سعودی را به‌درستی بشناسند و به‌خاطر جنایاتی که مرتکب شدند، گریبان آنها را رها نکنند و برای مدیریت حج و حرمین شریفین فکر جدی و اساسی بکنند.یکی از ویژگی های بارز حج ابراهیمی ابراز تنفر و انزجار از ستمگران و اعلام برائت از مشرکین است که یک اصل قرآنی است که در آیات سوره برائت آمده و تکلیف همه مسلمین را در این خصوص معلوم ساخته است.

موسوی با تاکید بر اینکه برائت از مشرکین در عصر حاضر معنا و مفهوم خاصی پیدا کرده که عمل به آن بیش ازهر زمان دیگری ضرورت دارد، گفت: پیام حج امسال رهبر انقلاب، قاطع و تاریخی و تعیین‌کننده است و بی تردید این پیام برای کشورهای اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است وبرای امت اسلامی راهگشاست. تمام سخنان مقام معظم رهبری برگرفته از کلام وحی و ائمه اطهار علیهم السلام است.

وی گفت: در این پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی ، با اشاره به سیاست‌های تفرقه‌افکنانه نظام سلطه در میان مسلمانان، وظیفه رؤسای کشورهای اسلامی و همه نخبگان جهان اسلام را ایجاد وحدت، آگاه‌سازی ملت‌ها و متوقف کردن فوری فجایع تلخ در کشورهای اسلامی خواندند و فرمودند: دفاع از فلسطین و همراهی با ملتی که نزدیک به هفتاد سال است برای کشور غصب‌شده‌ی خود مبارزه میکند، مهمترین وظیفه همه ما است.

وی افزود: امروز دنیای اسلام دچار ناامنی است؛ ناامنی اخلاقی و معنوی، و ناامنی سیاسی. عامل عمده، غفلت ما و هجوم بی‌رحمانه‌ی دشمنان است. ما در برابر هجوم دشمن نابکار به وظیفه‌ی دینی و عقلی خود عمل نکردیم؛ هم «اَشِّدآءُ عَلَی الکُفّار» را از یاد بردیم، و هم «رُحَمآءُ بَینَهُم» را. نتیجه آن است که دشمن صهیونیست در قلب جغرافیای جهان اسلام در حال فتنه‌گری است و ما غافل از وظیفه‌ی قطعیِ نجات فلسطین، به جنگ داخلی در سوریه و عراق و یمن و لیبی و بحرین، و مواجهه با تروریسم در افغانستان و پاکستان و غیره سرگرمیم.

امام جمعه قیدار یادآور شد: ایام سالگرد شهدای مظلوم مناست که در چنین ایامی واقعا مظلومانه به شهادت رسیدند که به همه بازماندگان این عزیزان تسلیت عرض می کنیم پیگیری پرونده دلخراش فاجعه منا باید اولویت برنامه های دستگاه دیپلماسی کشور باشد افکار عمومی کشورمان همچنان منتظر احقاق حق پایمال‌شده قربانیان این رخداد شوم از سوی دولت هستند.

موسوی افزود: امروز خاطره اعجاب انگیز و الهام بخش دو عبد موحد و دو عبد مخلص خدا ابراهیم و اسماعیل در دل ها زنده می شود. پدری پیر با چهره ای نورانی و ملکوتی بر بالین فرزند جوان خوش سیمای خود ایستاده آستین بالا می زند و تیغ برنده ای را در پی حکم الهی به گلوی فرزند می گذارد فرزند بدون ترس و وحشت و با حالت تسلیم می گوید به آنچه مأمور گشته ای عمل کن من هم به خواست خدا از صبر کنند گاه خواهم بود.

وی ادامه داد: خداوند متعال برای بزرگداشت این خاطره توحیدی و اخلاص الهی مقرر فرمود هر سال در وادی منا گوسفندی ذبح گردد تا خاطره از خود گذشتگی آن دو بنده مخلص خدا سندی برای نمایش شرف و فضیلت آدمیت باشد.

امام جمعه قیدار با یادآوری اینکه ایثارگری رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس گفت: در دوره معاصر و در دوران دفاع مقدس بزرگ‏مردانی بودند که اسماعیل‏وار آماده شدند تا در مسلخ عشق به قربانگاه روند تا با رویی سفید به محبوب خویش برسند؛ و چه سعادتی داشتند آنانی که عاشقانه و مخلصانه در این عید خدایی، عیدی خویش را با شهد شیرین شهادت از معبود گرفتند و به دیدارش شتافتند.

وی افزود: شهید امیر سرلشگر خلبان سید علی اقبالی دوگاهه و شهید امیر سرلشگر خلبان عباس بابایی که در روز عید قربان به سوی معبود پر کشیدند و امروز شهید عزیز سر جدا شهید حججی که یک انقلاب و موجی در جهان ایجاد کرد داعشی ها می خواستند با این جنایت فجیع خود در بین فرزندان انقلابی ترس و وحشت ایجاد کنند اگر می دانستند شهادت این عزیز این موج را خواهد آفرید باعث خشکیده شدن ریشه داعشی ها خواهد شد این کار را نمی کردند.