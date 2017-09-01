به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی صبح جمعه در خطبه های عید قربان ارومیه با بیان اینکه عید قربان روز بندگی است افزود: دیدار از والدین، احیاء صله رحم و احسان قسمت‌های مهم قربانی‌های خود برای نیازمندان و رسیدگی و خوبی کردن به افراد در بند از جمله کارهایی است که در این روز باید بیش از پیش به آنان توجه کنیم.

وی با توصیه مردم به رعایت تقوای الهی و دوری از محرمات الهی عنوان کرد: قربانی کردن در روز عید قربان نیز از دیگر سنت های حسنه بوده که روش حضرت ابراهیم و انبیا الهی است زیرا قربانی کردن در راه خدا موجب نزول مغفرت الهی و بخشیده شدن گناهان مسلمانان می شود.

قریشی خاطرنشان کرد: میلیون‌ها نفر در روز عرفه در مساجد، حسینیه‌ها و سایر امکان گرد هم آمدند و دعای اباعبدالله (ع) را بر زبان خود جاری کردند که می‌توان گفت چنین اعمالی رحمت الهی را بر ما فرود می‌آورد و این مجالس بسیار بااهمیت است که ما را از غضب الهی نیز دور می‌کند.

وی با اشاره به پیام مقام معظم رهبری برای حجاج تصریح کرد: مشکل دنیازدگی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات جهان است که عموم را از یاد خداوند غافل می‌کند و مورد دوم ظلمی است که بر مسلمانان روا می‌دارند از این رو حج برای افزایش عبودیت و بصیرت انسان ضروریست.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی گفت: تعداد زیادی از مسلمان در ظلم قرار دارند و این در حالی است که همگان در جهان این موضوع را مشاهده می‌کنند و کشورهای مدعی حقوق بشر از حق یک حیوان دفاع می‌کنند ولی هیچ سخنی برای دفاع از این افراد به زبان نمی‌آورند.

امام جمعه ارومیه گفت: بروز چنین اعمالی از سوی جهانیان نشان از سقوط بشریت است و ما باید بیش از پیش متحد شویم تا اجازه ندهیم جامعه اسلامی مورد ظلم بیگانگان و جهان‌خواران شود.

عید قربان عید غلبه بر خود و نزدیکی به خداوند متعال است

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی نیز گفت: عید قربان عید غلبه بر خود و نزدیکی به خداوند متعال است و روزی است که پیامبر خداوند امر خداوند را اطاعت کرد و درصدد ذبح فرزند خود برآمد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی ولیزاده افزود: عبادتی که ثمره آن اطاعت نباشد برای فرد نتیجه‌ای ندارد و زمانی عبادت شیرین است که در نهایت به اطاعت الهی منجر شود و از خداوند متعال خواستار این مهم هستیم.

وی خاطرنشان کرد: قربانی کردن ریشه تاریخی دارد و اگر در قرآن جست‌وجو کنیم در سوره مائده مشاهده می‌کنیم و امری مستحب است که در برخی مواقع به این موضوع توجخی نمی‌شود و بسا مسببی بر عمل حرام می‌شویم.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی گفت: تمهیداتی برای قربانی کردن قربانی‌ها در نظر گرفته شده است و صد بیماری است که از دام به انسان منتقل می‌شود و در کنار این موارد ناظرین شرعی در سراسر شهرستان ۳۴ علما به عنوان ناظر به قربانی های مردم نظارت می کنند.

به دلیل همزمانی نماز عید سعید قربان با روز جمعه، نماز جمعه این هفته برگزار نمی‌شود.