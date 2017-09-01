به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون قایقرانی، عادل مجللی که در رقابتهای قهرمانی جهان درچک اولین مدال تاریخ قایقرانی آبهای آرام ایران را در رد سنی بزرگسالان صاحب اولین مدال جهانی کرد درباره این تصمیمش گفت: پیش از حضور در مسابقات قهرمانی جهان نیت کرده بودم اگر بر روی سکو قرار گرفتم، مدال خود را تقدیم شهدای مدافع حرم خصوصا شهید محسن حججی کنم.

مجللی تصریح کرد: ما به عنوان ورزشکار و ملی‌ پوش همه توان خود را گذاشته‌ ایم تا پرچم ایران عزیز را به اهتزاز در آوریم و حالا که این اتفاق افتاده بسیار خوشحالم و افتخار می‌ کنم که باعث عزت کشورم شده‌ ام.

ملی پوش قایقرانی ادامه‌ داد: اما عزیزانی هستند برای ما و عزت ایران از جان گذشته‌ اند و همه چیز خود را یفدا دین و میهن کرده‌ اند. وقتی به این مساله فکر می‌ کنم، می‌ بینم که کار آنها به مراتب از مدال من با ارزش‌ تر است و می‌ خواهم با افتخار مدالم را به همه شهدای مدافع حرم خصوصا شهید محسن حججی و خانواده بزرگوار ایشان تقدیم کنم.

مجللی تاکید کرد: این نیتم بوده و برکت نام این عزیزان و فکر کردن به بزرگ منشی آنها به من انگیزه داد تا در بالاترین سطح مسابقات با حریفانم رقابت کنم و این موفقیت را به‌ دست آورم.

وی بیان داشت : شهدای مدافع حرم بزرگ هستند و با این کار امیدوارم برکت نام ایشان و دعای خیر خانواده‌ های‌ شان همیشه پشتیبان همه ورزشکاران میهن عزیزمان باشد و پرچم میهن اسلامی عزیزمان همواره توسط قهرمانان در میادین جهانی به اهتزاز در آید.

عادل مجللی در مسابقات قایقرانی آبهای آرام قهرمانی جهان اولین مدال تاریخ قایقرانی ایران را در این رقابت‌ ها به‌دست آورد.