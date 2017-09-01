نابودی داعش در سایه اتحاد و اقتدار امت اسلامی میسر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر عبدوس صبح جمعه در خطبه های نماز عید قربان به میزبانی مصلای شهر سمنان بابیان اینکه دشمنان اسلام و استکبار جهانی از طریق ایجاد جنگ نرم اقتصادی برای نابودی ایران تلاش می کنند، ابراز داشت: خوشبختانه اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی همواره سد راه موفقیت های دشمنان شده است و با وحدت، اتحاد و یکپارچگی امت اسلام، اسرائیل را از نقشه های بین المللی پاک می کند.

وی افزود: با اقتدار جمهوری اسلامی و نیروهای حزب الله پس از نابودی داعش در منطقه شاهد پیروزی های بیشتر خواهیم بود که رسیدن به این آرمان تنها در سایه اتحاد ملت های مسلمان میسر خواهد شد لذا این مهم می طلبد تا همه مسئولان و مردم برای مبارزه با داعش آماده و تجهیز شوند.

امام جمعه موقت سمنان از شهید حججی به عنوان عاشورای دوم یاد کرد و ابراز داشت: این شهید در اوج سلفی گرفتن های نمایندگان مجلس آبروی جمهوری اسلامی را خرید و عزت آفرید و ایشان در بطن نیروهای داعشی نه تنها هیچ التماسی نکرد بلکه با صلابت ایستاد و آخرین تصویر او رشادت و دلیری های نیروهای جوان ایرانی را کاملا به رخ جهانیان کشید.

عبدوس در ادامه تصریح کرد: عید قربان نماد بندگی و اطلاعت از خدا است و در واقع فلسفه وجودی این روز قربانی کردن هوس ها و تعلقات دنیایی و نفس عماره است لذا در این برهه کنونی باید با نگاه به زندگی ائمه از وابستگی های فناپذیر دنیای امروز خود را رهایی بخشیم.

وی افزود: روز عید قربان دستگیری از مستمندان و نیازمندان بسیار سفارش شده است لذا باید افرادی که نذر قربانی دارند آن را به محل های مشخص شده تحویل دهند و در همه حال افراد محروم جامعه و حاشیه نشین ها را دریابند تا بتوانیم با توزیع عدالت در بین مردم شاهد پیشرفت جامعه باشیم.