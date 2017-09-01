مراغه به قطب درمان جنوب استان تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده شامگاه پنجشنبه در مراسم افتتاح و بهره برداری از پروژه های ترمینال و پایانه مسافربری مراغه و بلوار و میدان دانشجو در شهرک گلشهر با اشاره به مجهزشدن بیمارستان مراغه اظهار داشت: این بیمارستان در دولت یازدهم ۶۰ درصد افزایش تخت یافته و قرار است بیمارانی که از جنوب استان و استان های همجوار به تبریز می آیند در این شهر بستری و درمان شوند.

وی با بیان اینکه مراغه نشان از تاریخ، فرهنگ، خدمت به مردم و تلاش و فعالیت است، اظهار داشت：در سایه تلاش دستگاه های نظامی، امنیتی، اطلاعاتی و قضایی امنیت در این منطقه برقرار است.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تاریخ شهرستان مراغه، افزود: آثاری تاریخی در این شهرستان توسط مردم این شهر در گذشته ایجاد شده و اکنون نباید از مرکز کشور برای آبادی این شهرستان اقدام شود، چرا که غیرت مردم مراغه باعث عظمت این شهر شده است.

جبارزاده تصریح کرد: وضعیت بودجه کشور به شرایطی رسیده که ۹۰ درصد بودجه دولتی به بودجه جاری تبدیل شده و ۱۰ درصد باقی مانده نیز به نوعی در بخش جاری هزینه می شود.

وی از وضعیت فرودگاه سهند گلایه کرد و گفت: مردم استقبال چندانی از پروازهای این فرودگاه نکردند و این امر موجب بی رغبتی شرکت های خصوصی برای ارایه خدمات در این فرودگاه شد.

استاندار آذربایجان شرقی با اعلام این خبر افزود: با توجه به همت دولت در خرید هواپیماهای کوچک بعد از برجام تلاش می شود از این نوع هواپیماها برای فرودگاه سهند خریداری شود.

جبارزاده با اشاره به وضعیت کنونی اتوبان مراغه – هشترود، افزود: در دولت یازدهم این پروژه مورد توجه قرار گرفت و از پنج قطعه آن چهار قطعه توسط پیمانکار در حال انجام و قطعه پنجم در حال واگذاری به پیمانکار است.

وی ابراز داشت: در حال حاضر دولت در سه موضوع امنیت، سلامت و بهداشت مردم و آموزش به ویژه در مقطع آموزش و پرورش ورود می کند و بقیه امور را به بخش غیر دولتی واگذار می کند.

جبارزاده بیان داشت: تمام مسئولات استانی به ویژه دولت روحانی به مراغه نگاه ویژه دارند از این رو تمامی اختیارات خود در استان را به فرماندار شهرستان مراغه تفویض کرده ام.

استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: تبدیل مراغه به نگین شهرهای آذربایجان وظیفه مسئولان و مردم این شهرستان است که باید انجام شود.

جبارزاده در مورد رصدخانه مراغه اظهار کرد: جلسات متعددی در تهران در این خصوص برگزار شد و پیگیر آن هستیم تا این مکان به یکی از جاذبه های گردشگری استان تبدیل شود.