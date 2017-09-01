پذیرش ۶ مرحله «سخاب» در فرابورس ایران/آغاز معاملات، به زودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرابورس، ۶ مرحله اسناد خزانه اسلامی در نمادهای سخاب۲ تا ۷، در بازار ابزارهای نوین مالی به ارزش بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان، پذیرش می شود. به علت سررسید مرحله نخست این اوراق با نماد «سخاب ۱» در تاریخ ۲۱ شهریورماه ۹۶، این مرحله از اسناد خزانه در فرابورس پذیرش نشده است و بانک ملی مسئولیت پرداخت وجه اسمی این اوراق را در سررسید بر عهده خواهد داشت.

ملاک دارندگان این اوراق تنها لیستی است که بانک ملی در اختیار فرابورس قرار می‌دهد،

سخاب ۲ تا ۷ در فرابورس پذیرش شده اما ارائه لیست نهایی دارندگان این اوراق از سوی بانک ملی در هفته پیش رو تکمیل می‌شود و پروسه آغاز معاملات ثانویه آن در بازار ابزارهای نوین مالی چند روز زمان می‌برد که مراتب اطلاع‌رسانی خواهد شد.

فرابورس ایران به زودی در قالب یک اطلاعیه رسمی، تاریخ و زمان آغاز معاملات ثانویه این اوراق را به طور عمومی اطلاع‌رسانی خواهد کرد تا امکان معامله آن برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی امکان‌پذیر شود.

موضوع انتشار این اوراق را پرداخت بدهی دولت به طلبکاران از جمله بانک‌ها، پیمانکاران، شهرداری‌ها با اولویت شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت و بدهی‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی است

تاریخ سررسید این اوراق متغیر بوده و به عنوان مثال برای «سخاب ۲» در تاریخ ۲۲ آبان ماه سال جاری و برای «سخاب ۷» بیست و هشتم اسفندماه سال ۹۷ خواهد بود.

مبلغ اوراق پذیرش شده سخاب ۲ تا ۷ که همگی در تاریخ ۲۸ اسفندماه سال ۹۵ منتشر شده‌اند در مجموع ۱۲۳ هزار و ۲۳۳ میلیارد و ۶۴۸ میلیون ریال است و تاریخ سررسید آن برای «سخاب ۲» بیست و دوم آبان ماه جاری، «سخاب ۳» بیست و دوم آذرماه، «سخاب ۴» بیستم دی ماه، «سخاب ۵» بیست و چهارم بهمن‌ماه، «سخاب ۶» بیست و هفتم اسفندماه جاری و برای «سخاب ۷» بیست و هشتم اسفندماه سال ۹۷ است.

قیمت این اوراق در بازار و با مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و با نزدیک شدن به زمان سررسید، قیمت آن به قیمت اسمی نزدیک‌تر شده تا در سررسید معادل ارزش اسمی آن یعنی یک میلیون ریال شود