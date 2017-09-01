۱۴پروژه عمرانی در جزیره خارگ کلنگ زنی و افتتاح شد

محمود رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : از این تعداد نه پروژه در حوزه صید و صیادی با اعتبار معادل ۲۵۰ میلیارد ریال در چند فاز شامل احداث ساختمان اداری ، اسکله شناور ،پمپ بنزین ، ایستگاه آتش نشانی ، انبار ادوات صیادان ، لایروبی و برداشت سنگ ، سوله سایبان ، اسکله های بار گیری و تدارکات از نوع شمع فلزی و عرشه و نصب دو عدد جرثقیل در چند فاز کلنگ زنی شد .

رضایی بیان کرد: همچنین موج شکن اسکله صیادی خارک افتتاح و به بهره برداری رسید که از مطالبات اصلی و مهم صیادی بوده است این مهم در دولت تدبیر و امید محقق شد.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: در حوزه آموزشی که شامل پژوهش سرای دانش آموزی و محوطه سازی هنرستان خجسته جلالی به بهر برداری رسید این دو پروژه با مشارکت شرکت پایانه های نفتی به انجام رسیده است شرکت پایانه های نفتی اقدامات بسیار خوبی در حوزه های آموزشی به انجام رسانده است که جای تقدیر و تشکر دارد همچنین از المان میدان فرودگاه که توسط شرکت پایانه های نفتی و پتروشیمی خارک احداث شده بود رونمایی شد.

رضایی با اشاره به پیگیری های صورت گرفته در حوزه برق جزیره نیزگفت: در حوزه برق رسانی و تقویت برق خارک یک پست هزار کلنگ زنی و یک پست ۸۰۰ کاوا افتتاح و به بهر برداری رسید .

وی با اشاره به اینکه بصورت جدی پیگیر رفع مشکلات ایاب و ذهاب جزیره هستیم بیان کرد : در آخرین روز هفته دولت نسبت به ساماندهی کشتی اروس مهیار در مسیر خارگ به بوشهر اقدام شد ، لذا تعداد کشتیهای فعال در مسیر خارگ بوشهر به سه فروند و مسیر خارگ گناوه نیز سه فروند کشتی دارن فعالیت میکنند و از این طریق یکی از مشکلات مردم در حوزه تردد حل شده و در کارنامه دولت تدبیر و امید ثبت گردد .