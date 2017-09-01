بغدادی زنده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ژنرال استفن تاونسِند» یکی از فرماندهان ارشد ارتش آمریکا، می‌گوید که ابوبکر بغدادی، رهبر گروه داعش، برخلاف ادعای روسیه که چند ماه پیش از کشتن وی خبر داده بود، هنوز زنده است.

ژنرال استفن تاونسِند، که فرماندهی نیروهای ائتلاف را در جنگ با گروه داعش درعراق و سوریه برعهده دارد به خبرنگاران گفت که برخی نشانه ها در شبکه‌های اطلاعاتی حاکی از زنده بودن ابوبکر بغدادی است.

مقام های روسیه چند ماه گذشته اعلام کردند که به احتمال بسیار، بغدادی در حمله هوایی روسیه به اطراف شهر رقه در سوریه کشته شده است.

استفن تاونسِند، گفت که آمریکا و نیروهای ائتلاف در جست و جوی بغدادی هستند و اگر وی را بیابند به احتمال بسیار به جای دستگیری، اقدام به کشتن او خواهند کرد.

در ماه گذشته نیز بخش شاهین های امنیتی (الصقور الأمنیه) در وزارت کشور عراق اعلام کرد بر اساس اطلاعات دقیق امنیتی ابوبکر البغدادی سرکرده داعش کشته نشده و هنوز زنده است از طرفی نیروهای وزارت کشور عراق موفق شده اند خطرناک ترین سرکرده زن عضو داعش را بازداشت کنند.