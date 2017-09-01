دیدار هیأت کنفرانس اسقفان سوئیس با خلیفه ارامنه اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت کنفرانس اسقفان سوئیس که به منظور شرکت در پنجمین دور گفت‌وگوی دینی ایران و سوئیس در کشورمان حضور دارند، در سفر به شهر اصفهان ضمن بازدید از کلیسای تاریخی وانک اصفهان و موزه تاریخی آن، با اسقف سیپان کاشچیان، خلیفه ارامنه اصفهان و جنوب ایران، دیدار و گفت‌وگو کردند.

اسقف سیپان کاشچیان در این دیدار که در حضور حجت‌الاسلام محمدمهدی تسخیری، رییس مرکز گفت‌وگوی ادیان و تمدن‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی انجام شد، گزارشی درباره وضعیت ارامنه در ایران و جهان ارایه کرد.

سپس حجت‌الاسلام محمدمهدی تسخیری در خصوص برنامه سفر هیأت سوئیسی به ایران، برگزاری پنجمین اجلاس مشترک گفت‌وگوی دینی و اهداف انسانی این اجلاس و سایر کنفرانس‌ها و نشست‌های مرکز گفت‌وگوی ادیان و تمدن‌ها سحنانی بیان و پس از آن بر استمرار این دیدارها تأکید کرد.

اسقف آلن دی‌رائمی، رییس کنفرانس اسقفان سوئیس هم با ابراز رضایت از گفت‌وگوهای انجام شده در طول سالیان گذشته و اجلاس اخیر در تهران، دیدار خود و هیأت سوئیسی از ایران را کم‌نظیر توصیف کرد.