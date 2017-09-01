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۱۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۴۶

دیدار هیأت کنفرانس اسقفان سوئیس با خلیفه ارامنه اصفهان

دیدار هیأت کنفرانس اسقفان سوئیس با خلیفه ارامنه اصفهان

هیأت کنفرانس اسقفان سوئیس پس از حضور در پنجمین دور گفت‌وگوی دینی ایران و سوئیس در تهران، با سفر به شهر اصفهان با اسقف سیپان کاشچیان، خلیفه ارامنه اصفهان و جنوب ایران، دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت کنفرانس اسقفان سوئیس که به منظور شرکت در پنجمین دور گفت‌وگوی دینی ایران و سوئیس در کشورمان حضور دارند، در سفر به شهر اصفهان  ضمن بازدید از کلیسای تاریخی وانک اصفهان و موزه تاریخی آن، با اسقف سیپان کاشچیان، خلیفه ارامنه اصفهان و جنوب ایران، دیدار و گفت‌وگو کردند.

اسقف سیپان کاشچیان در این دیدار که در حضور حجت‌الاسلام محمدمهدی تسخیری، رییس مرکز گفت‌وگوی ادیان و تمدن‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی انجام شد، گزارشی درباره وضعیت ارامنه در ایران و جهان ارایه کرد.

سپس حجت‌الاسلام محمدمهدی تسخیری در خصوص برنامه سفر هیأت سوئیسی به ایران، برگزاری پنجمین اجلاس مشترک گفت‌وگوی دینی و اهداف انسانی این اجلاس و سایر کنفرانس‌ها و نشست‌های مرکز گفت‌وگوی ادیان و تمدن‌ها سحنانی بیان و پس از آن بر استمرار این دیدارها تأکید کرد.

اسقف آلن دی‌رائمی، رییس کنفرانس اسقفان سوئیس هم با ابراز رضایت از گفت‌وگوهای انجام شده در طول سالیان گذشته و اجلاس اخیر در تهران، دیدار خود و هیأت سوئیسی از ایران را کم‌نظیر توصیف کرد.

کد مطلب 4075519
سارا فرجی

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