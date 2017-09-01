نیت کرده بودم مدالم را به شهید حججی تقدیم کنم

به گزارش خبرنگار مهر، عادل مجللی ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران استان گلستان، اظهار کرد: پیش از حضور در مسابقات قایقرانی آب‌های آرام قهرمانی جهان نیت کرده بودم در صورت رفتن روی سکو مدال خود را به شهدای مدافع حرم به خصوص شهید محسن حججی تقدیم کنم.

وی افزود: ما به عنوان ورزشکار و ملی پوش تمام توان خود را برای به اهتزاز در آوردن پرچم ایران گذاشته‌ایم و اکنون افتخار می‌کنم که باعث عزت کشورم شده‌ام.

قایقران گلستانی تصریح کرد: اما عزیزانی هستند که برای ما و عزت ایران از جان خود گذشتند و همه چیز خود را فدا دین و میهن کرده اند و کار آنها به مراتب از مدال من با ارزش تر است.

مجللی ادامه داد: اکنون می‌خواهم مدالم را با افتخار به تمام شهدای مدافع حرم به خصوص شهید محسن حججی و خانواده بزرگوار ایشان تقدیم کنم.

وی بیان کرد: برکت نام این عزیزان و فکر کردن به بزرگ منشی آنها به من انگیزه داد تا در بالاترین سطح مسابقات با حریفانم رقابت کنم و این موفقیت را به دست آورم.

وی یادآور شد: شهدای مدافع حرم بزرگ هستند و با این کار امیدوارم برکت نام ایشان و دعای خیر خانواده‌های آنها همواره پشتیبان تمام ورزشکاران میهن عزیزمان باشد و پرچم کشورمان همواره توسط قهرمانان در میادین جهانی به اهتزاز در آید.

لازم به ذکر است؛ عادل مجللی قایقران گلستانی تیم ملی در رقابت های آب های آرام قهرمانی جهان موفق به کسب مقام سوم شد تا نخستین مدال جهانی تاریخ قایقرانی ایران را کسب کرده باشد.

مجللی پس از بازگشت به ایران و همزمان با بازگشت پیکر شهید محسن حججی، مدالش را به این شهید مدافع حرم تقدیم کرد.