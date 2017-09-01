به گزارش خبرگزاری مهر، بامداد امروز و در ساعت چهار و شش دقیقه صبح، خانمی سراسیمه و وحشتزده از طریق تماس با تلفن ۱۲۵، ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی را از آتشسوزی مهیب در منزل مسکونیاش مطلع ساخت و اعلام کرد به دلیل بسته بودن در ورودی ساختمان، در شرایط سخت و خطرناکی قرارگرفتهاند.
کارکنان ستاد فرماندهی با توجه به اطلاعاتی که صاحبخانه در اختیارشان قرار داده بود، همزمان با اعزام گروههای اطفای حریق و امداد نجات از سه ایستگاه همجوار تا رسیدن آتشنشانان خود اقدام به راهنمایی به منظور قرار گرفتن در محیط کمخطرتر پرداختند.
آتشنشانها به محض ورود به محل با زبانههای آتش مواجه شدند که نشان از وخامت اوضاع میداد.
با توجه به قفل بودن در ورودی ساختمان که تنها راه دسترسی به محبوس شدگان بود، آتشنشانان با ابزار تخصصی از جمله جکهای هیدرولیک و دستگاه برش اقدام به باز کردن در منزل کرده و ساکنان را که شامل سه زن، یک مرد و یک دختربچه را از منزل خارج و برای کنترل وضعیت سلامت و مراقبتها پزشکی در اختیار عوامل اورژانس ۱۱۵ قرار دادند.
آتشنشانان با کنترل و مهار آتش از سرایت آن به ساختمانهای همجوار جلوگیری به عمل آوردند.
دراین عملیات نفسگیر ۲۳ آتشنشان و مدیر منطقه آتشنشانی به همراه هفت دستگاه انواع خودروهای عملیاتی شامل خودروهای اطفای حریق، امداد و نجات و فرماندهی حضور داشته و به انجام وظیفه پرداختند.
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