تساوی تیم های ایران و کره جنوبی در نیمه اول / کاپیتان فکری ناجی دروازه ایران شد

به گزارش خبرنگارمهر، در آخرین دیدار از مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال جام ملتهای آسیا و از گروه دوم این رقابتها عصر امروز تیم های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی از ساعت 30/15 دقیقه در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف هم رفتند که در پایان نیمه اول دو تیم به تساوی بدون گل دست یافتند.



دراین دیدارکه به قضاوت ابراهیم عبدالحمید از بحرین و در حضور 25 هزار تماشاگر برگزار شد ، تیم ملی فوتبال کشورمان علیرغم برتری محسوس خود در نیمه اول در کار گلزنی ناموفق بود که ناهماهنگی و خودخواهی مهاجمان مهمترین عامل در از دست رفتن موقعیت های گلزنی تیم ملی در نیمه اول بود.



تیم ملی در ابتدای بازی شروع خوب و هجومی داشت بطوری که در دقیقه 2 ضربه نیکبخت واحدی تیر افقی دروازه کره را به لرزه درآورد . دقایقی بعد شوت محکم تیموریان با فاصله کمی از کنار دروازه کره به بیرون رفت .



پس از این دو موقعیت حملات تیم ایران فروکش کرد و تیم کره با آفساید گیری و در اختیار گرفتن میانه میدان تاحدودی بازی را به تعادل کشید.



چند شوت از راه دور و یکی دو حرکت ناقص از سوی مهاجمان تیم ملی تاحدوی تیم ملی را در نیمه اول ناامید کننده نشان داد . دقیقه 44 سانتر کاظمیان از راست که در غیاب مهدوی کیا وظیفه ارسال توپ های بلند را از این جناح برعهده داشت می رفت تا درون دروازه کره جای گیرد که هاشمیان روی تیر دوم در شرایط نامتعادل به توپ ضربه زد و این موقعیت به سادگی از دست رفت.



در وقت های تلف شده نیمه اول کره روی یک ضربه کاشته می رفت تا دروازه تیم ملی را باز کند که محمود فکری کاپیتان تیم ملی در آخرین لحظه توپ را از روی خط دروازه بیرون کشید تا دو تیم نیمه اول را بدون گل راهی رختکن شوند .

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