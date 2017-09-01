به گزارش خبرگزاری مهر، طبق نظر کادر فنی تیم کشتی آزاد جوانان ایران چهار نماینده به این تورنمنت اعزام می شوند.

بر این اساس اسامی نفرات اعزامی به این مسابقات به شرح زیر است:

70 کیلوگرم: جمال عبادی

74 کیلوگرم: محمد متقی نیا- حمیدرضا زرین پیکر

86 کیلوگرم: احمد بذری

مربی ارشد: تقی اکبرنژاد

مربی: بهروز نیک نژاد

مربی سازنده اعزامی: مهدی قاسمی جو

داور: حمیدرضا فرسیابی

سرپرست: امید علوی زاده

همچنین همزمان با این رقابت ها جشن تولد ٨٠ سالگی الکساندر مدوید قهرمان المپیک و جهان و همدوره ای جهان پهلوان تختی برگزار می شود که فدراسیون کشتی ایران هدیه ای ویژه ای برای وی در نظر گرفته است.