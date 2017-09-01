نمایشگاه عکس گروهی «نگاه من» در خرمشهر برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین نمایشگاه عکس گروهی با نام «نگاه من» که حاصل کار ۴۰ هنرجوی رشته عکاسی با محوریت رودخانه کارون خرمشهر است هم‌زمان با عید قربان در آموزشگاه بهار این شهرستان افتتاح شد.

در این آیین افتتاحیه که با حضور مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرمشهر و رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خرمشهر برگزار شد. هنرمندان و عکاسان منطقه نیز حضور داشتند.

این نمایشگاه نخستین نمایشگاه عکس گروهی در خرمشهر است که در آن آثار ۴۰ عکاس به نمایش گذاشته شده است.

در این نمایشگاه که حاصل کار عکاسان آموزش دیده دوره اوقات فراغت تابستان آموزشگاه بهار است که با همکاری سازمان منطقه آزاد اروند و فنی و حرفه‌ای برگزار شد، ۷۲ اثر سیاه و سفید و رنگی در ابعاد ۲۰×۳۰ به نمایش گذاشته شده است.

۷۲ کار از میان ۸۲۰ اثر این ۴۰ عکاس انتخاب شده است. آثار به نمایش گذاشته شده در این دوره به عنوان کار عملی پایان دوره و با موضوع مشخص بوده است که از هر عکاس دو اثر انتخاب شد که در پایان به ۶ اثر برتر نیز جوایزی اهدا خواهد شد.

سبک عکس‌های این نمایشگاه، عکاسی مستند اجتماعی است و برای این هنرجویان موضوع عکاسی از یک سوژه در کنار آب تعیین شد و موضوعیت این نمایشگاه نیز زندگی در حاشیه رودخانه است که موضوعات مختلفی از جمله زندگی، تفریح، معیشت، مناظر شهری و پل‌ها را شامل می‌شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرمشهر نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت عکس و ثبت تصاویر. در جاودانگی پدیده و توسعه اظهار کرد: با توسعه عکاسی و ثبت زیبایی‌ها می‌توان گامی مؤثر در جذب سرمایه‌گذار و توسعه منطقه برداشت.

رضا مردانی توجه عکاسان به نقاط قوت و زیبایی‌ها بیش از توجه به خرابی‌ها و کمبودها را عاملی مهم برای دست یافتن به این هدف دانست.

وی به برپایی نمایشگاه عکس «نگاه من» نیز اشاره کرد و تداوم چتر حمایتی سازمان منطقه آزاد اروند و فنی و حرفه‌ای برای حرفه‌ای شدن این عکاس جوان را خواستار شد.

مردانی گفت: برای اینکه این کلاس‌ها از حالت مبتدی خارج و به سمت حرفه‌ای حرکت کند نیاز است این رویکرد ادامه داشته باشد و چتر حمایتی منطقه آزاد اروند و فنی و حرفه‌ای نیز تداوم یابد.