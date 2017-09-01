کتاب «عرب و مدرنیته» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «عرب و مدرنیته؛ پژوهشی در گفتمان مدرنیست‌ها» نوشته عبدالاله بلقزیز که توسط سید محمد آل مهدی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ترجمه شده، به صورت مشترک از سوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد.

عبدالاله بلقزیز، اندیشمند مغربی، در این کتاب به گفتمان مدرنیته از زمان پیدایش تا پایان نیمۀ نخست سدۀ بیستم پرداخته‌ است.

کتاب «عرب و مدرنیته»، از سه بخش تشکیل شده است. در بخش اول به مقدمات عام دربارۀ اصالت و مدرنیته در اندیشۀ عربی و جدال من و دیگری، پرداخته است. بخش دوم را نیز به برسازندگی اندیشۀ مدرنیته و رشد آن و نقد پیآمدهای آن اختصاص داده و در بخش سوم مفاهیم اساسی گفتمان مدرنیته (آزادی، قانون اساسی، عقل، سیاست مدنی، دانش و روشنگری) را نزد سه نمایندۀ بزرگ آن در نیمۀ نخست سدۀ بیستم بررسی کرده است.

نویسنده تأکید می‌کند که در این کتاب تلاش می‌کنیم در بازنویسی تاریخ مدرنیته و اندیشۀ عربی معاصر، سهم ناچیزی داشته باشی؛ تلاشی که از بابت میل به بازگرداندن اعتبار به این گفتمان، شرمنده نیست؛ گفتمانی که به‌ویژه در ۲۵ سال آخر سدۀ گذشته از کسان بسیاری که کار نوشتن تاریخ اندیشۀ عرب مدرن و معاصر را به عهده داشتند، سخنان بسیار بیهوده شنیده شده و به آن ستم روا شده است؛ کسانی که از جایگاه فرهنگی و با پیش زمینۀ ایدئولوژیک و دشمنی پیشین و آشکار و بدون گوش فرادادن به این گفتمان و سنجیدن آن با معیارهای علمی به نوشتن تاریخ پرداختند.

کتاب «عرب و مدرنیته؛ پژوهشی در گفتمان مدرنیست‌ها» با ترجمه سیدمحمد آل مهدی در ۲۱۶ صفحه و با قیمت ۱۳ هزار تومان به‌صورت مشترک از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و انتشارات علمی و فرهنگی روانه بازار نشر شده است.