دوکشته و۱۹ زخمی از دانش آموزان اعزامی مینابی هستند

امیر مهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ابراز تاسف وتاثر از حادثه پیش آمده برای دانش آموزان اعزامی به اردوی ملی فرزانگان در شهرستان شیراز گفت: از کل استان هرمزگان سه دستگاه اتوبوس و ۱۱۸ نفر به اردوی ملی فرزانگان اعزام شده بودند که ۲۴ نفر از این دانش آموزان از آموزشگاههای شهرستان میناب هستند.

مهدی حسینی بیان داشت: سازمان دانش آموزی برای اولین بار در پنج قطب کشور اردوی پنج روزه را برای بر گزاری فرزانگان وپیشتازان سراسر کشور در استان فارس برگزار کرد که از استانهای فارس، هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و کهکیلویه و بویراحمد به میزبانی شهرستان شیراز در حال برگزاری است.

معاونت پرورشی وتربیت بدنی آموزش و پرورش میناب عنوان داشت: در این حادثه تلخ که منجر به فوت و مجروح شدن جمعی از دانش آموزان مینابی و هرمزگانی شد دانش آموزان دختر پیشتاز و فرزانه استان برای شرکت در این اردو اعزام شده بودند که در حوالی شهرستان داراب اتوبوس حامل دانش آموزان میناب و رودانی و همچنین حاجی آبادی به علت خواب آلودگی راننده دچار سانحه شد و رویداد تلخی را در برای مردم هرمزگان بر جای گذاشت.

مهدی حسینی گفت: در این حادثه دو نفر از دانش آموزان از آموزشگاهای هاجر و زینبیه به نامهای مهرنوش ناصری و شیوا مبینی جان خود را از دست داده و ۱۹ نفر دیگر مجروح شدند.

مهدی حسینی بیان داشت: وضعیت عمومی چهار نفر از مجروحان وخیم گزارش شده که با بالگرد به شهرستانهای شیراز و فسا اعزام شده اند.