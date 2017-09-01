مکزیک و ونزوئلا برای کمک به آمریکا اعلام آمادگی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، به‌رغم اختلافات با دولت آمریکا، دوکشور مکزیک و ونزوئلا نیز اعلام آمادگی کرده‌اند به قربانیان طوفان هاروی کمک کنند.

خورخه آریزا، وزیر امور خارجه ونزوئلا اعلام کرده است که این کشور می‌تواند ۵ میلیون دلار برای کمک به مردم هیوستون اختصاص دهد.

مکزیک نیز برای کمک به مردم مناطق آسیب دیده ابراز آمادگی کرده است. در جریان وزش طوفان "کاترینا" نیز مکزیک با اعزام صدها سرباز و پزشک اقدام به کمک به مردم آمریکا کرده بود.

جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا نیز در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور آمریکا برای امدادرسانی به مناطق آسیب دیده ابراز آمادگی کرده است.

هاروی ویرانگرتر از کاترینا

خسارات و ویرانی های برجای مانده از طوفان هاروی بیش از طوفان کاترینا اعلام شده است. هزینه بازسازی تنها در ایالت تگزاس بالغ بر ۱۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

ارائه یک ارزیابی کارشناسانه از ابعاد ویرانی‌های بر جای مانده از طوفان هاروی در ایالت تگزاس در لحظه کنونی ممکن نیست. مرکز مدیریت بحران و فن‌آوری کاهش ریسک در کارلسروهه آلمان، هزینه‌های ناشی از این طوفان ویرانگر در ایالت تگزاس را ۵۸ میلیارد دلار ارزیابی کرده است.

بر اساس اخبار منتشر شده، بیش از یکصد هزار خانه در اثر این طوفان و سیل ناشی از آن آسیب دیده‌اند.

وضعیت در هیوستون

بسیاری از مردم هیوستون به تدریج به خانه‌های خود باز می‌گردند. اما، شهر کماکان درگیر با پیامدهای ناشی از سیل است. در اثر از کار افتادن پمپ‌ها، امکان دسترسی به آب آشامیدنی در لحظه حاضر وجود ندارد. بندر شهر هیوستون هنوز بر روی کشتی‌ها مسدود است.

بسیاری از پالایشگاه‌ها هنوز کار خود را شروع نکرده‌اند. بر اساس ارزیابی‌ها امکان استفاده از این پالایشگاه‌ها در بهترین حالت از ۱۵ سپتامبر ممکن خواهد بود. حتی این احتمال وجود دارد که بهره‌برداری از این پالایشگاه‌ها بیش از این طول بکشد.

در برابر پمپ بنزین‌های تگزاس صف تشکیل شده و بهای بنزین نیز به میزان ۱۰ تا ۱۵ سنت برای هر گالن افزایش یافته است.