۱۰دانش آموز و مربی در دم فوت کردند/حال وخیم ۵دانش آموز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیگو قائم مقام سازمان دانش آموزی با اظهار تاسف از سانحه تصادف اتوبوس دانش آموزی اظهار داشت: قرار بود اردوی تشکیلاتی سازمان دانش آموزی ویژه دانش آموزان دختر متوسطه با جمعیت ۱۰۰۰ نفری از امروز در شیراز برگزار شود که سهم استان هرمزگان حدود ۱۲۰ دانش آموز بوده است.

وی درخصوص زمان سانحه تصریح کرد: مقارن ساعت ۴ بامداد یکی از سه اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی، دچار سانحه شد و در همان ساعات اولیه، مسئولین سازمان دانش آموزی و آموزش و پرورش استان در محل حادثه حضور پیدا کردند و جلسه هماهنگی انتقال مصدومین و چگونگی رسیدگی به وضعیت دانش آموزان را بررسی کردند.

علیگو افزود: متأسفانه در این سانحه دلخراش۱۰دانش آموز به همراه مربی و راننده در دم فوت می کنند و ۳۲ دانش آموز دیگر نیز تحت مراقبت های پزشکی در بیمارستان قرار ‌گرفتند.

وی با بیان اینکه اتوبوس حامل دانش آموزان از مجموعه مورد تایید سازمان حمل و نقل جاده ای تهیه شده است، ادامه داد: قبل از هرگونه سفری اتوبوس از لحاظ فنی و راننده از جهت سلامت مورد تایید راهنمایی و رانندگی قرار می گیرد و وزارت آموزش و پرورش بدون بررسی این شرایط تایید مراکز قانونی، به هیچ عنوان از این اتوبوس ها استفاده نخواهد کرد.

قائم‌مقام سازمان دانش آموزی خاطر نشان کرد: از ابتدای تابستان حدود ۱۰۰۰ سفر اتوبوسی برای اردوهای مختلف آموزش و پرورش استفاده شده و حدود ۲۰ هزار نفر جابه جایی دانش آموز داشته ایم و این سانحه اولین اتفاق تلخ برای اردوهای آموزش وپرورش بوده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۴ هزار دانش آموز در اردوهای تشکیلاتی سازمان دانش آموزی شرکت کرده اند و اردوی شیراز نیز آخرین اردوی امسال محسوب می شود.