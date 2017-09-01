قرقاش: سفر لاوروف به منطقه سازنده بود

به گزارش خبرگزاری مهر، «أنور قرقاش» وزیر مشاور در امور خارجه امارات در صفحه منتسب به خود در توئیتر اظهاراتی را در خصوص سفر دوره ای اخیر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در توئیتر خود نوشت: سفر لاوروف به منطقه سازنده بود.

وی ادامه داد: وزیر خارجه روسیه در جریان سفر دوره ای خود، مسائل منطقه ای را مورد بحث و بررسی قرار داد.

این مقام اماراتی همچنین با بیان اینکه راه حل بحران قطر، منطقه ای است، نوشت: پیش بینی می شود این بحران به طول بینجامد.

وی در ادامه تأکید کرد که «اعتقاد اساسی این است که بحران قطر طولانی خواهد شد و راه‌حل آن نیز منطقه‌ای است».