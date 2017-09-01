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۱۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۲۹

قرقاش: سفر لاوروف به منطقه سازنده بود

قرقاش: سفر لاوروف به منطقه سازنده بود

وزیر مشاور در امور خارجه امارات در صفحه منتسب به خود در توئیتر با اشاره به سفر دوره ای وزیر خارجه روسیه به برخی کشورهای منطقه، این سفر را سازنده توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «أنور قرقاش» وزیر مشاور در امور خارجه امارات در صفحه منتسب به خود در توئیتر اظهاراتی را در خصوص سفر دوره ای اخیر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در توئیتر خود نوشت: سفر لاوروف به منطقه سازنده بود.

وی ادامه داد: وزیر خارجه روسیه در جریان سفر دوره ای خود، مسائل منطقه ای را مورد بحث و بررسی قرار داد.

این مقام اماراتی همچنین با بیان اینکه راه حل بحران قطر، منطقه ای است، نوشت: پیش بینی می شود این بحران به طول بینجامد.

وی در ادامه تأکید کرد که «اعتقاد اساسی این است که بحران قطر طولانی خواهد شد و راه‌حل آن نیز منطقه‌ای است».

کد مطلب 4075556

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