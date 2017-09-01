حق شهدای گلستان در حادثه منا پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، قره ‌جه طیار ظهر جمعه در جمع نمازگزاران اهل سنت شهرستان گنبدکاووس که با حضور معاون پارلمانی رئیس جمهور در عیدگاه این شهر برگزار شد، اظهار کرد: مردم شهرستان گنبدکاووس مطالبه های دیرینه و به حقی دارند که از دولت انتظار می رود آن ها را پیگیری و حل کند.

وی با بیان اینکه احداث جاده ترانزیت و راه آهن گرگان- گنبدکاووس- مشهد و تصویب منطقه آزاد تجاری اینچه برون از خواسته های مردم منطقه است، ادامه داد: با تصویب منطقه آزاد، بخش عمده محرومیت هو از بین رفته و اشتغال و امنیت پایدار در این منطقه ایجاد می شود.

طیار با یادآوری اینکه ترکمن های گنبدکاووس در حادثه منا ۳۱ شهید را تقدیم کردند، گفت: یکی از خواسته ها و مطالبه های به حق مردم پیگیری این حادثه هست و مردم از دولت انتظار دارند که حق آن ها پیگیری و مطالبه شود.