به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر جمعه طرح «جمعه های جهادی» در قرچک آغاز شد.

محسن شریف، در حاشیه آغاز این طرح در جمع خبرنگاران گفت: هدف از اجرای این طرح، نظافت محلات شهر قرچک است.

وی ادامه داد: در این طرح اقداماتی از قبیل شستشوی جداول خیابان های اصلی و فرعی، شستشوی جوی های آب، شستشوی سطل های مکانیزه سطح شهر و تعمیر سطل های مکانیزه، رنگ آمیزی جداول سطح شهر، لایروبی جوی های سطح شهر در سه منطقه شهرداری قرچک و هرس درختان در خیابان ها در دستور کار قرار دارد.

سرپرست شهرداری قرچک تعمیر پل ها در خیابان های اصلی و فرعی، جمع آوری سد معبر در سطح شهر و دیگر فعالیت های مدیریت شهری در طرح «جمعه های جهادی» را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: به زودی شاهد اثرات این اقدامات در شهر خواهیم بود.

شریف با بیان این که شهروندان سزاوار برخورداری از شهری پاک و فضای سبزی در شان نام قرچک هستند، تاکید کرد: به گروه های تخصصی در زمینه اجرای طرح «جمعه های جهادی» دستورات لازم داده شده و هماهنگی های مورد نیاز انجام شده است و قصد دارم از فرصت اندک مدیریت شهری، برای انجام خدمات مناسب به شهروندان قرچک بهره گیری کنم.

بر اساس این گزارش، محسن شریف، در مراسمی که دوم شهریور برگزار شد، به عنوان سرپرست شهرداری قرچک برگزیده و معرفی گردید.