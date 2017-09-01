مسلمانان خدا محوری را در تمام ابعاد زندگی خود مدنظر قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمصطفی موسوی اصفهانی ظهر جمعه در خطبه های نمازجمعه همدان با دعوت خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی گفت: هر مومن طالب سعادت دنیا و آخرت باید تقوا را رعایت کند.

وی با بیان اینکه قرآن کریم روایات متعددی در مورد تقوا دارد و در آیه ای از آن آمده «ای کسانی که ایمان آورده اید تقوای الهی داشته باشد»، افزود: در اسلام دو عید رسمی قربان و فطر در بین مسلمانان وجود دارد.

آیت الله سیدمصطفی موسوی اصفهانی با بیان اینکه در سوره صافات جریان حضرت ابراهیم(ع) و حضرت اسماعیل(ع) به عنوان یک ایثار و امتحان سخت در قرآن برای یک پیامبر آمده است، افزود: براساس آیات قرآن کریم آتش بدون اذن خدا نمی سوزاند و چاقو بدون اذن خدا حق بریدن ندارد و همه کارها دست خداست.

امام جمعه موقت همدان با اشاره به اینکه بعد از آنکه خداوند حضرت ابراهیم(ع) را از دست بت پرستان نجات داد و آتش را برای او گلستان کرد حضرت ابراهیم فرمود می روم و به سمت خدای خود حرکت می کنم، گفت: خواب انبیا خواب ربانی است و حضرت ابراهیم(ع) در خواب دید که باید حضرت اسماعیل(ع) را ذبح کند.

وی با بیان اینکه حضرت ابراهیم(ع) با حضرت اسماعیل(ع) برای ذبح کردن مشورت کرد، افزود: باید با فرزندان خود مشورت کنیم تا آنان احساس شخصیت کنند.

حجت الاسلام موسوی اصفهانی با بیان اینکه مسلمانان باید خدا محوری را در تمام ابعاد زندگی خود مدنظر قرار دهند، گفت: کارهای ما باید رنگ خدایی داشته باشد.

امام جمعه موقت همدان با اشاره به اینکه برای ازدواج، تحصیل و سایر امور باید خدا محوری و رضایت خداوند مد نظر قرار گیرد، افزود: خدا محوری رمز سعادت انسان است و انسان باید تسلیم امر الهی باشد کمااینکه شهید محسن حججی به دلیل تسلیم امر خدا بودن در قلب امت اسلامی جای گرفته است.