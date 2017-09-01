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۱۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۰۹

مدیرکل بحران استانداری فارس:

روند درمان دانش آموزان هرمزگانی در حال انجام است

روند درمان دانش آموزان هرمزگانی در حال انجام است

شیراز- مدیر کل بحران استانداری فارس از روند درمان مناسب و گسترده دانش آموزان هرمزگانی خبر داد.

حسن فیاض پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این حادثه ۵ نفر با بالگرد به بیمارستان های شیراز منتقل شدند.

وی بیان کرد: بقیه مصدومانی که نیاز به دریافت خدمات درمانی داشتند به بیمارستان های داراب و جنت شهر انتقال یافتند.

مدیر کل بحران  استانداری فارس آمار قطعی تا این لحظه از کشته شدگان را ۹ نفر اعلام کرد و گفت: روند درمانی به خوبی و با کیفیت مناسب در حال انجام است و تمام ارگان های مربوطه نیز پای کار هستند.

فیاض پور ادامه داد: وزیر آموزش و پروش نیز در  مسیر داراب است تا وضعیت دانش آموزان را از نزدیک رسیدگی کند.

وی بیان کرد: برخی از دانش آموزان نیز نیاز به عمل جراحی داشتند که این امر نیز صورت گرفت.

کد مطلب 4075573

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