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۱۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۱۳

از سوی دامپزشکی تهران اعلام شد؛

تکذیب وجود انگل در گوشت‌های بسته بندی/مردم نگران نباشند

تکذیب وجود انگل در گوشت‌های بسته بندی/مردم نگران نباشند

اداره کل دامپزشکی استان تهران، خبر وجود انگل در گوشت‌های بسته بندی را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل دامپزشکی استان تهران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به دنبال انتشار خبر مشاهده یک مورد ضایعه در گوشت بسته بندی در فضای مجازی، این اداره کل در اسرع وقت نسبت به بررسی موضوع از طریق بازدید از مرکز بسته بندی مذکور، احضار مدیر و مسئول بهداشتی واحد و همچنین بررسی ارگانولپتیکی نمونه ارسال شده اقدام کرد.

برهمین اساس مشخص شد ضایعه نشان داده شده احتمالا مربوط به واکنش ناشی از تزریق در عضلات عمقی دام بوده که در موارد نادری احتمال بروز این مورد وجود دارد و به دلیل اینکه تزریق در عمق عضله بوده؛ لذا در برشهای معمول در واحد بسته، قابل رویت نیست.

لازم  به توضیح است این گونه ضایعات درعضلات با اصلاح قسمت مربوطه مابقی آن قابل مصرف بوده و جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.            

کد مطلب 4075580

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