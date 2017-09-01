به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع میدانی، نیروهای ویژه ارتش آمریکا در مناطق شرقی سوریه مجددا عملیات هلی بُرن انجام دادند.

بنابر این گزارش، در ساعت ۱۷ روز گذشته سه بالگرد نظامی آمریکایی پس از فرود در مناطق تحت سیطره داعش در منطقه سوخ واقع در حاشیه شهر دیرالزور سوریه اقدام به انتقال گروهی از سرکردگان داعش از منطقه کرده اند.

گفته می شود که مقصد بعدی تکفیری ها از شرق سوریه، یکی از کشورهای آسیای میانه است.

این در حالی است که دو روز پیش کاروان عناصر داعش پس از تخلیه مرز سوریه با لبنان در مسیر حرکت به سمت شهر البوکمال هدف حمله بمب افکنهای آمریکایی قرار گرفته بودند. آمریکا مدعی شد این حمله هشداری برای جلوگیری از انتقال ۱۵۰ تروریست خلع سلاح شده داعش به شرق دیرالزور بوده است.

این در حالی است که طی دو سال اخیر مناطق تحت سیطره داعش در سوریه و عراق صحنه عملیات های پی در پی هلی برن ارتش آمریکا برای انتقال سرکردگان داعش و ترور با ربایش گروه دیگری از آنها بوده است.

هفته گذشته نیز نظامیان آمریکایی دو فرمانده ارشد داعش با تابعیت اروپا را در دیرالزور طی عملیات هلی برن به مکانی امن منتقل کرده و گزارشها حکایت از آن دارد که آنها افسرران اطلاعاتی حاضر در صفوف این گروه بوده اند.