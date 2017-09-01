کارگاه آموزشی «فتوژورنالیسم» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مجموعه کارگاه های روزنامه نگاری فارس که به میزبانی شیراز توسط خانه مطبوعات با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار می شود، از صبح پنجشنبه با حضور اسماعیل عباسی، نویسنده و مترجم آثار متعددی پیرامون عکاسی و عکاسی خبری به تدریس در این کارگاه ها پرداخت که در نوبت صبح روز گذشته او به آموزش زیرنویس و فیچرنویسی پرداخت و نمونه هایی از عکس های خبری را نمایش داد.

در ادامه هم بعد از ظهر روز گذشته مترجم کتاب «فتوژورنالیسم» نوشته کنت کوبر مباحث یادشده را مطرح کرد و از صبح جمعه به بحث پیرامون «داکیودراما» پرداخت.

نویسنده کتاب «عکاسی مقدماتی » که به تازگی از سوی نشر پرگار به بازار نشر آمده در کارگاهی که جمعه برگزار شد به موضوع سردبیری عکس اشاره کرد و مباحثی مانند مدیریت و دبیری عکس را در روزنامه ها و رسانه ها مطرح ساخت.

عباسی در کارگاه یادشده به طرح مباحثی از جمله اولویت های انتخاب عکس توسط دبیران این بخش پرداخت و در ادامه وظایف ادیتور عکس را در رسانه ها برشمرد.

کارگاه آموزشی اسماعیل عباسی با عنوان «فتوژورنالیسم» که برای روزنامه نگاران شیرازی برگزار می شود؛ در ادامه بعد از ظهر با موضوع عکاسی مقدماتی توسط این استاد برجسته عکاسی خبری به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مجموعه برنامه های آموزشی خانه مطبوعات فارس پنجشنبه و جمعه آینده هم کارگاه روزنامه نگاری توسط استاد مختاریان در شیراز برگزار خواهد شد.