قائم مقام وزیر بهداشت به داراب سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، قائم مقام وزیر بهداشت جهت بازدید از روند خدمات رسانی به دانش آموزان حادثه دیده هرمزگان وارد شهرستان داراب می شود.

به گفته سخنگوی علوم پزشکی شیراز تمامی امکانات علوم پزشکی جهت ارائه خدمات مناسب به مصدومان بسیج شده و هیچگونه کمبودی در این راستا وجود ندارد.

دکتر احمد رضازاده تاکید کرد: امکانات لازم در بیمارستان داراب وجود دارد اما در صورت لزوم بالگردها آمده انتقال مصدومان به شیراز هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز اتوبوس حامل دانش آموزان استان هرمزگان که قصد حضور در المپیاد ملی را داشتند در حوالی داراب دچار حادثه شد.