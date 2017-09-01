بازدید عضو شورای شهر تهران از مرکز عرضه دام در جنوب این شهر

به گزارش خبرنگار مهر،حسن خلیل آبادی عضو شورای اسلامی شهر تهران ، ری و تجریش در حالی که توسط هدایت الله جمادی پور فرماندار ویژه ری و معاون استاندار تهران، سید احمد صفوی شهردار منطقه ٢٠ و مدیران ارشد شهرداری منطقه ٢٠ تهران همراهی می شد، با حضور در محل عرضه دام سالم که از سوی شهرداری منطقه ٢٠ تهران آماده سازی شده بود، از روند ارائه خدمات به مردم در این مرکز بازدید کرد.

این عضو شورا عملکرد اجرائی شهرداری منطقه ٢٠ و نحوه خدمات رسانی به شهروندان را مثبت ارزیابی کرد و رضایت مندی شهروندان از فعالیت های جاری در شهر را مهم برشمرد.

خلیل آبادی در حاشیه این بازدید، گفت:این که مردم بدانند، محل مناسبی برای عرضه دام با رعایت استانداردهای بهداشتی و نیز قیمت مصوب و با نظارت دقیق فعالیت می کند، بسیار مهم است و رضایت شهروندان را در پی خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، محل عرضه دام بهداشتی در منطقه 20 تهران، در مسیر جنوب به شمال شهید رجایی بعد از پل شهید آوینی واقع شده است.

گفتنی است، ۲۲ مرکز عرضه بهداشتی دام زنده به صورت موقت درمناطق ۲۲ گانه شهر تهران و ۳ مرکز به صورت ثابت توسط سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار تا پایان روز جمعه ۱۰ شهریور ماه فعالیت خواهند داشت.