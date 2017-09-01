سطح ایمنی اردوهای دانش آموزی باید افزایش یابد

خبرگزاری مهر - گروه استانها، غلامعباس شمس الدینی*، آغازین ساعات عید قربان با خبری بهت برانگیز همراه بود. واژگونی اتوبوس و پرپر شدن شکوفه های مهربانی رنجی عمیق را مستولی کرد. حادثه ای دلخراش که تسلیت هم نمی تواند آلام و مصیبت را تقلیل دهد. کاری نمی توانیم انجام دهیم جز اینکه ملتمسانه از خدا بخواهیم صبر را به بازماندگان ارزانی فرماید و حادثه دیدگان شفای عاجل یابند آمین.

بیش از 20 سال به عنوان مربی اردوهای ملی و استانی فعالیت داشتم و دوره های متعددی را سپری کردم .سخت ترین لحظه عمر یک مربی لحظه ای ست که حادثه ای هرچند اندک رخ دهد .اینکه برخی صحبت از عدم وجود آیین نامه برگزاری اردوها می کنند ،سخنی ناثواب و غیر منصفانه است. دستورالعمل ها و آیین نامه های برگزاری اردوهای درون و برون استانی به خوبی تبیین و تنظیم شده و در اختیار ادارات آموزش و پرورش قرار گرفته است.

براساس مصوبه جلسه ٥٣٤مورخ82 /١٢/15 شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال١٣٨٩دستورالعمل جامع برگزاری اردو توسط وزیر وقت حمید رضا حاجی بابایی به ادارات کل استانهاابلاغ شد که در فصل سوم آن مقررات و ایمنی اردوها مورد توجه قرار گرفته است.

ما مشکل آیین نامه نداریم در خصوص شرایط وسیله نقلیه راننده و مربیان و سرپرستان به جزیی ترین موارد توجه شده است. برخی مجلس نشینان به جای تدوین آیین نامه به تقویت آموزش و پرورش فکر کنند. این حادثه تلخ حادث شد و بهترین گلهای تعلیم و تربیت پرپر شدند آیا این حادثه می تواند خواب رفتگان و کسانی که خود را بخواب کهف زده اند بیدار کند.؟

بعد از حادثه شین آباد بود که بخاری های نفتی برای همیشه از مدارس حذف شدند آیا حادثه قلعه بیابانک می تواند به بهبود شرایط برگزاری اردوها و ارتقای ایمنی سفر جاده ای دانش آموزان بینجامد؟آیا این حادثه مصیبت بار که عید ملت را به عزا تبدیل کرد عزم ملی را در توجه به آموزش و پرورش و رساندن آن به استانداردهای بین المللی بسیج خواهد کرد؟حادثه پرپر شدن گلهای تعلیم و تربیت فقط منحصر به رودان و میناب نیست.

این حادثه قلب هر انسان با وجدانی را بدرد آورد .مادرو پدر عزیزی که رخت سیاه را در این حادثه بر تن کردی همه ما در این مصیبت عظیم داغداریم و بخودمان و شما تسلیت می گوییم الهی ما رادر این مصیبت صبوری عنایت فرما.

مدیر روابط عمومی نوسازی مدارس هرمزگان/فعال رسانه ای