به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی پاشا محمدی ظهر جمعه در یادواره ۱۳۰ شهید عشایر مهدی شهر ضمن بیان اینکه بسیج عشایر با فعالیت در عرصه های مختلف، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی به تحقق شعار سال کمک می کند، ابراز داشت: عشایر نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می کند چرا که با ارائه تولیدات داخلی از جمله غلات، فراورده‌های گوشتی و لبنیات اقتصاد مقاومتی را به منصه ظهور قرار می دهد.

وی عشایر را جهادگران عرصه اقتصاد و تولید خواند و ابراز داشت: بالغ بر ۵۰۰هزار نیروی بسیجی در حوزه عشایر کشور فعالیت می کنند لذا در راستای توجه به منابع انسانی و تولید داخل، مسئولان باید ضمن همکاری و تعامل با نیروهای بسیجی، به رفع مشکلات جامعه عشایری و ارائه خدمات‌ به آنان نیز نگاه ویژه ای داشته باشند.

رئیس سازمان بسیج عشایری همچنین بابیان اینکه شهید حججی را باید به عنوان الگو به نسل جدید معرفی کرد، ابراز داشت: دشمن ازطریق مختلف می کوشد تا با براندازی جنگ نرم اقتصادی مانع از پیشرفت و حرکت ایران شود اما نمی داند ملتی که شهادت دارد هرگز دچار اسارت و بندگی نخواهد شد چراکه بسیجیان و عشایر غیور مردانه با ایستادگی در برابر توطئه های دشمن به فکر اصلاح مشکلات بودند.

پاشا محمدی در ادامه تصریح کرد: هدف از برگزاری یادواره های شهدا ترویج فرهنگ شهادت طلبی در مقابل کشورهای استکباری است که باید در سایه پذیرش ولایت مداری دست دشمن را از خاک ایران کوتاه کرد لذا این جشنواره ها به منزله چراغ راهی برای جوانان و نوجوانان خواهد بود تا با بهره گیری از آن توطئه های دشمنان را نقش برآب کنند.

وی افزود: دشمن که راه های نفوذ در ایران را به روی خود بسته دید با تحریم های ظالمه خود تلاش کرد تا کشور را به زانو درآورد غافل از آنکه دوران هشت سال دفاع مقدسی را پشت سر گذراندیم که ۵۷ کشور بر عیله ایران بودند و در آن هنگام عشایر، آحاد مردم برای پیشرفت و آبادانی کشور دست به دست دادند و استکبار را از رسیدن به هدف خود مایوس کردند.

بیش از دو هزار پایگاه بسیج عشایری درسطح کشور فعال است.