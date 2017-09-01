اردوغان پیگرد محافظان خود در آمریکا را رسوایی توصیف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، پیگرد قانونی محافظان خود در آمریکا را مورد انتقاد شدید قرار داده است.

اردوغان امروز جمعه در سخنانی به مناسبت عید قربان، با محکوم دانستن تصمیم مقامات دادستانی آمریکا برای پیگیرد قانونی محافظان خود گفت: این رسوایی کامل است، این نشانه‌ای از رسوایی نحوه کار نظام قضایی در آمریکاست.

روز سه‌شنبه هیئت عالی منصفه"در واشنگتن، پایتخت آمریکا، 19 نفر از جمله 15 مامور امنیتی ترکیه را به ظن حمله به تظاهرکنندگان در ماه مه سال جاری قابل پیگرد تشخیص داد.

در آمریکا هیئت عالی منصفه معمولا با هدف بررسی شواهد و مدارک مرتبط با ارتکاب جرم تشکیل می‌شود و هدف از آن کمک به دادستانی در تشخیص این موضوع است که در صورت پیگرد قانونی مظنونان در محاکم قضایی، آیا احتمال قابل قبولی برای به نتیجه رسیدن پرونده وجود دارد یا نه.

در پی اعلام نظر هیئت عالی منصفه، دادستانی واشنگتن نوزده نفر را رسما به اقدام به ارتکاب جرم کیفری خشونت‌آمیز متهم کرد که در قوانین آمریکا، برای آن مجازات تا پانزده سال حبس پیش‌بینی شده است. شماری از متهمان با اتهام حمله و استفاده از اسلحه هم مواجه هستند.

16 تن از این افراد در روز ١٣ ماه ژوئن به ارتکاب جرم متهم شده بودند و براساس حکم روز سه‌شنبه دادستانی، سه نفر به این تعداد اضافه شده‌اند.

دو تن از متهمان تاجران ترک تبار مقیم آمریکا هستند که در ماه ژوئن بازداشت شدند و قرار است هفته آینده برای پاسخگویی به اتهامات در دادگاه حاضر شوند. به استثنای این دو نفر، هیچیک از متهمان در بازداشت نیست. از این هفده نفر، دو تن شهروند کانادا و بقیه شهروندان ترکیه هستند.

در جریان سفر رجب طیب اردوغان به آمریکا و ملاقات با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آن کشور در ماه مه، شماری از مخالفان دولت ترکیه در برابر اقامتگاه سفیر آن کشور در واشنگتن تجمع کردند و علیه اردوغان شعار دادند. همزمان، گروه دیگری نیز در نزدیکی آنان در حمایت ار رئیس جمهوری تجمع کرده بودند. در حالیکه ماموران پلیس آمریکا برای جلوگیری از درگیری دو طرف در محل حضور داشتند، تعدادی از ماموران محافظ اردوغان تظاهرکنندگان مخالف را مورد حمله قرار داده و به ضرب و جرح آنان پرداختند و نه نفر را زخمی کردند.