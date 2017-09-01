کنسرت رضا صادقی در بندرعباس لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صادقی هنرمند مطرح موسیقی پاپ کشور کنسرت امشب خود در بندرعباس را در پی سانحه واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی لغو کرد.

در متن پیام رضا صادقی آمده است: «عادت ندارم بر خلاف نگاه قلبم ببینم، با تمام احترام و باور قلبی و اجازه مردم نازنین شهـرم کنسرت امشب رو موکول می کنیم به زمانی دیگر به احترام و هـمدردی با خانواده داغ دیده های حادثه دختران معصوم هـرمزگانی ام. ممنونم از تهیه کنندگان و دست اندرکاران کنسرت امشب که همراه این باور و تصمیم بودن ... تمام قلبم برای این دختران پاک و معصوم مچاله شد»