۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۲۴

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

کاهش دمای هوا در چهارمحال و بختیاری همچنان ادامه دارد

شهرکرد- مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: کاهش دمای هوا در چهارمحال و بختیاری همچنان ادامه دارد.

شاهرخ پارسا در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کاهش دمای هوا در چهارمحال و بختیاری همچنان ادامه دارد، اظهار داشت: براساس آخرین داده های هواشناسی، برای سه روز آینده جوی پایدار بر استان حاکم خواهد بود.

وی عنوان کرد: در این مدت آسمان استان چهارمحال و بختیاری، صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: صبح روزهای یکشنبه و دوشنبه کاهش نسبی دمای کمینه انتظار می رود.

وی ادامه داد: دمای هوای شهرکرد در حال حاضر چهار درجه سانتی گراد است.

