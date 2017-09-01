چرخش مجدد فرانسه در قبال سوریه/ انتقال سیاسی بدون حضور اسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه امروز جمعه در مصاحبه با RTL (رادیو فرانسه) اعلام کرد که پاریس خواستار انجام انتقال سیاسی در سوریه بدون حضور بشار اسد رئیس جمهور فعلی این کشور است.

لودریان در ادامه مدعی شد: ما نمی توانیم با اسد به صلح برسیم. او (اسد) نمی تواند بخشی از راه حل باشد. راه حل بحران سوریه ایجاد برنامه زمانی برای انتقال سیاسی است که می تواند منجر به شکل گیری قانون اساسی جدید و انتخابات شود. و این انتقال سیاسی با حضور اسد امکان پذیر نیست.

فرانسه از زمان آغاز بحران سوریه در ابتدا تلاش زیادی کرد تا با رفع تحریم های اتحادیه اروپا امکان انتقال سلاح به تروریست های حاضر در سوریه را فراهم کند. این کشور سپس امکان سفر افراطیون این کشور به خاورمیانه برای پیوستن به تروریست ها را تسهیل کرد اما وقتی با خطر بازگشت آنها مواجه شد در پی برخورد با تروریست ها درآمد.

این کشور در ماه های گذشته موضع قبلی خود در خصوص لزوم کناره گیری اسد از قدرت را کنار گذاشته بود اما اینک مجددا به موضع قبلی خود بازگسته است.