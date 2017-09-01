خبرگزاری مهر - گروه استان ها: کرمان یکی از استان های کمتر برخوردار از تاسیسات صنعتی و کارخانه‌های تولیدی است، در این استان معدن و کشاورزی و البته دستگاه های دولتی بیشترین بار تولید و اشتغال را برعهده دارند.

صنایع کوچک و زود بازده استان کرمان نیز تحت تاثیر افول اقتصادی که طی سال های اخیر روی داده است اکثرا نیمه تعطیل هستند و یا با بخشی از ظرفیت اقدام به تولید می کنند طبق بررسی های میدانی خبرگزاری مهر کمبود نقدینگی و عدم رقابت منصفانه بین تولیدات داخلی و کالاهای وارداتی به خصوص چینی موجب شده بخش زیادی از این واحدهای تولیدی زانو به زمین بزنند.

در استان کرمان شرکت گل گهر، شرکت صنایع مس و معادن زغالسنگ، آهن و معادن مس مهمترین عامل اشتغال غیر کشاورزی محسوب می شوند اما هنوز هم کشاورزی به خصوص تولید پسته بیشترین زمینه را برای ارتزاق کرمانی ها فراهم کرده است.

این در شرایطی است که کرمان به زودی برای تامین آب شرب هم با مشکل مواجه خواهد شد و منابع آبی استان رو به اتمام است و مسئولان استان برای تامین آب در اقدامی سوال انگیز به برداشت از آخرین منابع آبی استان یعنی منابع آب های عمیق روی آورده اند.

در چنین شرایطی اگر نگاهی به جامعه کنیم و کاری به آمارهای مسئولان نداشته باشیم جامعه را مملو از جوانان بیکاری می یابیم که زمینه اشتغال را در پیش روی خود نمی بینند

در چنین شرایطی اگر نگاهی به جامعه کنیم و کاری به آمارهای مسئولان نداشته باشیم جامعه را مملو از جوانان بیکاری می یابیم که زمینه اشتغال را در پیش روی خود نمی بینند و مسئولان نیز هر گاه با درخواستهای انان روبرو می شوند سخن از کارآفرینی و تغییر دید گاه در زمینه اشغال می زنند.

در اکثر خانواده های کرمانی جوانان بیکار وجود دارند نکته قابل توجه اینکه اکثر جوانان بیکار در کرمان تحصیل کرده و دختر هستند.

طبق آخرین اخبار رسمی نرخ بیکاری در استان ۱۲ درصد است و به نظر می رسد نرخ رشد بیکاری با توجه به تعطیلی و یا کاهش تولید واحدهای صنعتی کوچک روند رو به رشد داشته است.

عدم توجه به کسب و کارهای کوچک و عدم راه اندازی کارخانه های بزرگ و اشتغال زا در استان کرمان طی کار دولتهای گذشته و کنونی موجب شده زمینه مناسبی برای اشتغال در کرمان ایجاد نشود.

شاغلانی که بیکار می شوند

عدم ارائه مناسب تسهیلات اشتغالزایی و رکود سنگین در بخش واحدهای تولیدی در پی سیاستهای دولت برای کنترل تورم، حالا گریبان جوانان را سخت تر از هر زمان دیگر گرفته شده است و حتی شاهد ورشکستگی و تعطیلی واحدهای تجاری کوچک در سطح شهر کرمان هستیم.

اگر سه شاخص نرخ بیکاری، نرخ اشتغال و نرخ مشارکت جوانان در بازار اشتغال مورد بررسی قرار گیرد به جز مورد آخر دو مورد نخست در وضعیت مناسبی قرار ندارد.

۱۱۷ هزار بیکار در کرمان زندگی می کنند

طبق آخرین آمار رسمی گفته می شود ۱۱۷ هزار بیکار در استان کرمان وجود دارد این در حالیست که گفته می شود در سال گذشته آمار قابل توجهی در خصوص ایجاد اشتغال منتشر شده و گفته می شود در سال جاری نیز باید ۳۴ هزار و ۲۷۸ شغل ایجاد شود. متاسفانه بسیاری از این آمار شامل اشتغال غیرپایدار می شود بطوریکه بعد از مدتی مجدد به جامعه بیکاران برمی گردند.

هر چند امسال به عنوان سال اقتصاد مقاومتی معرفی شده است اما به نظر می رسد هنوز هم رونق به بخش اشتغال کرمان باز نگذشته است.

باید به این نکته نیز توجه کرد هر چه که بر تعداد اشتغالزایی افزوده شود باید به این نکته توجه شود که به دلیل شرایط سخت اقتصادی بر تعداد افرادی که بیکار می شوند افزوده می شود و به همین دلیل نرخ اشتغال نمی تواند رشد قابل توجهی را در نمودارها نمایش دهد.

باید از جوانان حمایت شود زیرا در وضعیت اقتصادی کنونی که واحدهای صنعتی قدیمی در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات اقتصادی هستند نمی توان انتظار داشت کارگاه های جدید اقتصادی رونق بگیرند

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر خواستار رونق اقتصادی و حمایت از جوانان برای ایجاد زمینه های اشتغال و کارآفرینی شد و افزود: باید از جوانان حمایت شود زیرا در وضعیت اقتصادی کنونی که واحدهای صنعتی قدیمی در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات اقتصادی هستند نمی توان انتظار داشت کارگاه های جدید اقتصادی رونق بگیرند.

محمد مهدی زاهدی افزود: باید رشد تولید اشتغال در کرمان را افزایش دهیم و از سوی دیگر از ورشکستگی واحدهای تولیدی جلوگیری کنیم و از سوی دیگر باید بدانیم که بسیاری از واحدهای صنعتی نیز با کمترین ظرفیت در حال فعالیت هستند.

وی به مشکل کمبود نقدینگی در بخش تولیدی اشاره کرد و افزود: باید مسئولان اجرایی در بخش اقتصادی برای رونق بخش تولید در استان کرمان چاره اندیشی کنند.

وی به خام فروشی محصولات معدنی در کرمان اشاره کرد و اضافه کرد: باید سرمایه گذاری در بخش صنعت در کرمان و تکمیل چرخه های صنعتی را در دستور کار قرار دهیم.

وی گفت: هم اکنون کمتر خانواده ای را مشاهده می کنیم که با معضل بیکاری اعضای خانواده مواجه نباشد و باید این واقعیت را ببینیم و چاره اندیشی کنیم.

تناسبی بین شعارها و حمایت ها وجود ندارد

وی تاکید کرد که نباید بیکاران را به دستگاه هایی که با تورم نیروی کار مواجه هستند تحمیل کنیم بلکه باید به فکر ایجاد زمینه های جدید اشتغال پایدار باشیم.

محمد خرسندی یکی از شهروندان کرمانی است که در گفتگو با مهر می گوید: پای درد دل هر خانواده ای بنشینید نگران آینده فرزندانشان هستند ، جوانان بیکارند و همه به ادامه تحصیل و کسب مدارک بی نتیجه روی آورده اند در اکثر خانواده ها چندین مدرک دکترا و مهندس وجود دارد که بیکار در خانه ها نشسته اند.

جوانان بیکارند و همه به ادامه تحصیل و کسب مدارک بی نتیجه روی آورده اند در اکثر خانواده ها چندین مدرک دکترا و مهندس وجود دارد که بیکار در خانه ها نشسته اند

وی افزود: اشتغال باید پایدار باشد نباید زمینه اشتغالی ایجاد شود که بر مبنای این اشتغال خانواده ایجاد شود و بعد سرپرست خانواده بعد از چند سال بیکار شود و در نهایت منجر به معضلات اجتماعی از جمله طلاق شود.

وی ادامه داد: اشتغال مهمترین مشکل مردم است چگونه است که می گویند کار آفرین باشید و خود اشتغال باشید اما هیچ تناسبی بین شعارها و حمایتها نباشد.

وی بیان کرد: وقتی کارخانه های بزرگ به دلیل واردات کالاهای درجه چندم چینی در حال ورشستگی هستند یک جوانان با یک ایده و عدم حمایت مالی و قسط ها و بهره های سرسام آور بانکها چگونه می توانند اشتغال آفرینی کنند.

زهرا تقی پور یکی دیگر از شهروندان کرمانی است که می گوید: وجود بی ضابطه اتباع بیگانه در استان کرمان موجب شده بخش قابل توجهی از اشتغال استان در اختیار این افراد قرار گیرد.

وی می گوید: سری به ایستگاههای کار کارگران ساده بزنید به سادگی می بینید کارگران بیکار هستند و بسیاری از کشاورزان هم به دلیل خشکسالی به کارگری در شهرها روی آورده اند اما کارها اکثرا به افاغنه می رسد.

کارگران ماهر چینی در کرمان بازار اشتغال را شکننده کرده است

وی با اشاره به حضور قابل توجه کارگران ماهر چینی در استان کرمان گفت: در بسیاری از کارخانه ها شاهد فعالیت کارگان چینی به جای نیروی کار ایرانی هستیم.

تقی پور افزود: متاسفانه شاهد موج بیکاری افرادی هستیم که پیش از این شاغل بوده اند اما در حال حاضر به دلیل تعدیل نیرو و یا تعطیلی واحدهای صنعتی خانه نشین شده اند.

آخرین آمار رسمی اشتغال در کرمان

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان کرمان در آخرین نشست کارگروه اشتغال در کرمان در خصوص آخرین وضعیت استان کرمان در بخش اشتغال می گوید: براساس برنامه دو سالانه اشتغال استان، باید در سال جاری ۳۴ هزار و ۲۷۸ نفر شغل ایجاد شود که تاکنون ۵ هزار و ۷۰۰ مورد ثبت سامانه رصد شده است.

رضا اسماعیلی تصریح کرد: شهرستان سیرجان نزدیک به ۲ هزار و ۵۱۳ نفر ورودی بازار کار در سال جاری داشته و در این زمینه خوب عمل کرده و تا پایان سال بیش از سهمیه کار خواهد کرد.

۹۱۵ هزار نفر جمعیت شاغل استان و ۱۱۷ هزار نفر جمعیت بیکار استان اعلام شده که کرمان رتبه ششم بیکاری کشور را دارد

وی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری همه شهرستان های استان اعلام شده، اظهار کرد: استان کرمان ۳ میلیون و ۱۶۴ هزار نفر جمعیت دارد که جمعیت بالای ۱۰ سال استان ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار نفر و جمعیت فعال استان یک میلیون و ۳۲ هزار نفر است.

وی با اشاره به اینکه در ورودی به بازار کار، از متوسط کشور پایین تر هستیم، افزود: بیشترین نرخ بیکاری استان ها ۲۵ درصد و کمترین نرخ ۶٫۹ درصد است.

اسماعیلی گفت: ۹۱۵ هزار نفر جمعیت شاغل استان و ۱۱۷ هزار نفر جمعیت بیکار استان اعلام شده که میانگین نرخ بیکاری سال قبل ۱۱٫۴ درصد اعلام شد و کشور ۱۲٫۶ درصد است که کرمان رتبه ششم کشور را دارد.

با توجه به بروز مشکل اشتغال و افزایش موارد تعدیل نیرو و بیکاری درجامعه در دولت دوازدهم دولت باید در استان کرمان به فکر توسعه اقتصادی و پویایی در بخش اشتغال باشد.

مسئولان باید در کنار سر دادن شعارهای زیبای اشتغال آفرینی، ورود بخش خصوصی به اشتغال زایی و کارآفرینی فکری به حال افزایش زمینه های اشتغال، حمایت عملی از جوانان کارآفرین و پیدا کردن بازار برای کالاهای تولیدی در استان و احداث کارخانه های بزرگ و حمایت از طرح های خلاق در استان باشند.

در این میان حمایت از واحدهای کارآفرین موفق نیز باید در دستور کار قرار گیرد و مسئولان نباید به سادگی از کنار آن ها بگذرند.