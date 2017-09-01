چهار محور مورد بحث در نشست فردای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، این هفتادمین نشست اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک است که از ساعت هفت صبح در محل این کمیته برگزار خواهد شد. ارائه گزارش آخرین وضعیت کاروان ایران برای حضور در بازی های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا یکی از محورهای دستور الجلسه این نشست است. بجز این اما سه دستور جلسه دیگر برای نشست فردا در نظر گرفته شده که مربوط به مسائل مالی است.

گزارش آخرین اقدامات انجام شده درخصوص یکی از بانک های خصوصی که اسپانسر کاروان ایران در بازی های آسیایی ۲۰۱۴ کره جنوبی بود و همچنین گزارش اقدامات انجام شده درمورد سهام کمیته ملی المپیک در یکی دیگر از بانک های خصوصی دو محور نشست فردا است که گزارش آن باید توسط شاهرخ شهنازی دبیرکل کمیته ملی المپیک ارائه شود.

همچنین گزارش مالی کمیته ملی المپیک در سال ۹۶ نیز توسط فهیمه شباک سرپرست ذی حسابی این کمیته ارائه خواهد شد. کمیته ملی المپیک دو روز پیش شش میلیارد ۷۰۰ میلیون تومان از محل بودجه متفرقه خود دریافت کرد.