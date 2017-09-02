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۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۸:۴۱

مدیرکل هنرهای نمایشی به مهر گفت:

سرپرست شورای ارزشیابی مشخص شد/ اصلاح آیین نامه نظارت بر تئاتر

سرپرست شورای ارزشیابی مشخص شد/ اصلاح آیین نامه نظارت بر تئاتر

مدیرکل هنرهای نمایشی محسن امیری را به عنوان سرپرست شورای نظارت و ارزشیابی معرفی کرد و گفت: آیین نامه نظارت بر تئاتر نیز اصلاح می شود.

مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی درباره وضعیت انتخاب و معرفی سرپرست شورای ارزشیابی و نظارت بر تئاتر با توجه به خداحافظی رحمت امینی از ریاست این شورا، به خبرنگار مهر گفت: آیین نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی به نوعی نظارت نمایش های شهر تهران را بر عهده شورای مرکزی نظارت و ارزشیابی سپرده است که کارشناسانی دارد که کار بازخوانی، بازبینی و نظارت حین اجرا را انجام می دهند. سرپرست شورای نظارت و ارزشیابی در اصل نقش هماهنگ کننده بین شورای مرکزی و کارشناسان را بر عهده دارد.

وی ادامه داد: آقای رحمت امینی از اعضای شورای مرکزی نظارت و ارزشیابی و نماینده سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه هنری در این شورا است که بعدها به عنوان سرپرست شورا نیز حضور داشت. ایشان به دلیل زیاد شدن فعالیت های دانشگاهی و مدیریت گروه هنرهای نمایشی پردیس هنرهای زیبا نمی توانست به عنوان سرپرست شورا حضور داشته باشد اما همچنان عضو شورای مرکزی نظارت و ارزشیابی هست.

شفیعی همچنین درباره جایگزین رحمت امینی در مقام رییس شورای ارزشیابی و نظارت بر تئاتر اعلام کرد: آقای محسن امیری به عنوان یکی از همکاران رسمی ما در وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و از کارشناسان شورای نظارت و ارزشیابی، به عنوان سرپرست شورای نظارت و ارزشیابی انتخاب شده است.

مدیرکل هنرهای نمایشی با اشاره به اصلاح آیین نامه نظارت و ارزشیابی بر تئاتر، اظهار کرد: آخرین اصلاح این آیین نامه در سال ۷۹ انجام شده بود و نیاز به بازنگری داشت همچنین به دلیل جمعیت بالای اجراهای تهران آیین نامه گذشته مناسب این ظرفیت نبود از این رو طی ۲ سال گذشته به اصلاح آیین نامه نظارت و ارزشیابی پرداختیم.

وی درباره اصلاحات انجام شده در آیین نامه نظارت و ارزشیابی بر تئاتر، توضیح داد: ۲ تغییر عمده در آیین نامه اصلاح شده وجود دارد، اول اینکه اگر مورد برای نمایش پیش بیاید تقاضادهنده که همان سالن است باید پاسخگو باشد و هنرمندان زیاد مورد سوال نباشند. نکته دوم اینکه بعد از بازخوانی و بازبینی اثر توسط کارشناسان شورای نظارت و ارزشیابی، بخش تطبیق اجرا با مجوز صادر شده شورا بر عهده مدیریت سالن خواهد بود.

شفیعی در پایان عنوان کرد: این آیین نامه اصلاح شده با امضای آقای صالحی امیری وزیر سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده است که در صورت مصوب شدن آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی، اجرا می شود.

کد مطلب 4075659
فریبرز دارایی

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