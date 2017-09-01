ساکت شدیم که حواس راننده پرت نشود/ خدمات رسانی خوب است

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت ۴ مصدوم واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی در بیمارستان شهید رجایی بهتر شده اما روند درمان همچنان ادامه دارد.

یکی از حادثه دیدگان نیز در بیمارستان نمازی شیراز مشغول درمان است.

اما زینب رحیمی یکی از حادثه دیدگان واژگونی اتوبوس در خصوص زمان حادثه نیز گفت: حدود ساعت ۳ صبح بود که به دستور سرپرست بچه ها مشغول استراحت شدند تا راننده نیز با مشکل حواس پرتی مواجه نشود.

وی ادامه داد: به خواب نرفته بودیم که به ناگاه احساس کردم در آسمان هستم و با برخورد جسمی سنگین به سرم از شیشه اتوبوس به بیرون پرتاب شدم.

این دانش آموز حادثه دیده تصریح کرد: احساس درد شدید در کتف و قفسه سینه احساس می کردم اما وضعیت دوستان دیگرم از من بدتر بود، کمی هوش داشتم که نور چراغ های خودروها را دیدم.

رحیمی یادآور شد: رسیدگی در بیمارستان رضایت بخش است و مشکلی در این خصوص ندارم.

اما در این میان گلایه برخی از همراهان دانش آموزان حادثه دیده تاخیر در ساعت حرکت اتوبوس از ۱۹ به ۲۳ به سمت شیراز است.