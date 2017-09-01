به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر جمعه و همزمان با حضور گردشگران به مناسبت عید سعید قربان بخشی از درختان جنگل فندقلو نمین طعمه حریق شد.

دلیل آتش سوزی در این جنگل بی احتیاطی مسافران و گردشگران که سرگرم گذراندن جشن عید قربان هستند، عنوان شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان اردبیل در این خصوص طی گفتگو با خبرنگار مهر، میزان آتش سوزی را یک هکتار عنوان کرد و گفت: به دلیل بی احتیاطی مسافران و گردشگران بخشی از جنگل طعمه حریق شد.

مسعود امامی یگانه تصریح کرد: آتش با حضور نیروهای آتش نشانی اطفا و به صورت کامل خاموش شده است.

وی با بیان اینکه بی احتیاطی از جمله روشن کردن آتش، آتش زدن چوب های خشک و یا روشن ماندن آتش بعد از استفاده می تواند برای مناطق جنگلی تهدید جدی باشد، خواستار توجه گردشگران و مسافران به این مهم شد.