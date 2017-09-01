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۱۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۲۰

قائم مقام وزیر بهداشت تشریح کرد:

مصدومان واژگونی اتوبوس به غیر از یک نفر وضعیت پایداری دارد

مصدومان واژگونی اتوبوس به غیر از یک نفر وضعیت پایداری دارد

شیراز- قائم مقام وزیر بهداشت گفت: به دلیل رسیدگی های انجام شده، خارج از صحنه تصادف هیچگونه مورد فوتی نداشتیم و یه غیر از یک نفر مابقی در شرایط پایداری قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج حریرچی  عصر جمعه در حاشیه عیادت از دانش آموزان مصدوم حادثه واژگونی اتوبوس در گفتگو با با خبرنگاران افزود: از ابتدای این حادثه، مصدومان با ۱۳ آمبولانس و دو بالگرد به شهر داراب و شیراز منتقل شدند و خوشبختانه آمبولانس های ما در ۹ دقیقه اول در محل حاضر بودند.

وی ضمن تسلیت به خانواده های جان باختگان گفت: به دلیل رسیدگی های انجام شده خارج از صحنه تصادف هیچ گونه مورد فوتی نداشتیم و یه غیر از یک نفر مابقی در شرایط پایداری قرار دارند.

دکتر حریرچی گفت: یکی از مجروحان قطع اندام فوقانی و تحتانی، یکی دیگر از دانش آموزان قطع اندام فوقانی دارد، دو مجروحی که آسیب در مهره کمر دارند و یکی دیگر از آنها آسیب جدی از ناحیه صورت دیده است.

قائم مقام وزیر بهداشت گفت: رسیدگی همکارانمان در شهرستان داراب استان فارس بسیار خوب بوده اما اقدام ما باید پیشگیری از وقوع چنین حوادثی باشد.

وی همچنین  گفت: تصادفات عامل سوم مرگ بوده و متاسفانه هر ۳۰ دقیقه یکی از هموطنانمان در اثر آسیب های ناشی از تصادفات از بین میرود و سالانه ۷۶۸ هزار نفر مصدوم منتقل می کنیم.

کد مطلب 4075722

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