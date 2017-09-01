اسامی ژیمناستهای دعوت شده به تیم ملی بزرگسالان و جوانان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر؛ رقابتهای انتخابی تیم های ملی ژیمناستیک هنری بزرگسالان و جوانان امروز با حضور زهرا اینچه درگاهی رئیس فدراسیون ، محسن سلیمانی دبیر فدراسیون ، نادر مدنی رئیس شاخه هنری ژیمناستیک و رضاخیرخواه و مسعود جودی سرمربیان تیم های ملی ژیمناستیک هنری بزرگسالان و جوانان و با شرکت ۷۷ ورزشکار از سراسر کشور در سالن شهیدان آذرپی تهران برگزار شد. در پایان این رقابتها ۱۱ نفر به اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری بزرگسالان و ۱۸ نفر هم به اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری جوانان دعوت شدند .

اسامی منتخبین تیم ملی بزرگسالان عبارت است از :

۱- هادی خناری نژاد (مازندران )

۲ – سعید رضا کیخا ( فارس )

۳ – سامان مدنی ( مازندران )

۴ – پدرام زاهدی ( کردستان )

۵ – حمید قاقزانی ( قزوین )

۶ – ایمان خاموشی ( تهران )

۷ – مهدی احمدی کهنی ( کرمان )

۸ – نیما عزیزی (مازندران )

۹- عبدالله جامعی (بوشهر )

۱۰ – نیما بیگدلو مهر ( قزوین )

۱۱ – محمدرضا حمیدی (مرکزی )

اسامی منتخبین تیم ملی جوانان نیز عبارت است از :

۱ – محمدرضا خسرونژاد ( تهران )

۲ – آرمین وطن خواه ( گیلان )

۳- مهدی الفتی (گلستان )

۴- مهدیار سلمانی (تهران )

۵ – رضا بهلول زاده (تهران )

۶ – پویا عبدالهی (آذربایجان شرقی )

۷ – محمدرضا شفیعی (تهران )

۸ – حسین نوری (مازندران )

۹ – هومن جعفری (خوزستان )

۱۰ – امید آینه بند (خوزستان )

۱۱ – امیر حسین ولی پور (مازندران )

۱۲ – مهرشاد جعفری (مازندران )

۱۳ – امین غنی زاده ( آذربایجان شرقی )

۱۴ – امیر محمد حقی (تهران )

۱۵ – امیر حسین احمدی (زنجان )

۱۶ – عرشیا منصوری همدم (کرمان )

۱۷ – علی میربزرگی (البرز )

۱۸ – ابوالفضل عیسوند (خوزستان )