اسامی ژیمناستهای دعوت شده به تیم ملی بزرگسالان و جوانان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر؛ رقابتهای انتخابی تیم های ملی ژیمناستیک هنری بزرگسالان و جوانان امروز با حضور زهرا اینچه درگاهی رئیس فدراسیون ، محسن سلیمانی دبیر فدراسیون ، نادر مدنی رئیس شاخه هنری ژیمناستیک و رضاخیرخواه و مسعود جودی سرمربیان تیم های ملی ژیمناستیک هنری بزرگسالان و جوانان و با شرکت ۷۷ ورزشکار از سراسر کشور در سالن شهیدان آذرپی تهران برگزار شد. در پایان این رقابتها ۱۱ نفر به اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری بزرگسالان و ۱۸ نفر هم به اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری جوانان دعوت شدند .
اسامی منتخبین تیم ملی بزرگسالان عبارت است از :
۱- هادی خناری نژاد (مازندران )
۲ – سعید رضا کیخا ( فارس )
۳ – سامان مدنی ( مازندران )
۴ – پدرام زاهدی ( کردستان )
۵ – حمید قاقزانی ( قزوین )
۶ – ایمان خاموشی ( تهران )
۷ – مهدی احمدی کهنی ( کرمان )
۸ – نیما عزیزی (مازندران )
۹- عبدالله جامعی (بوشهر )
۱۰ – نیما بیگدلو مهر ( قزوین )
۱۱ – محمدرضا حمیدی (مرکزی )
اسامی منتخبین تیم ملی جوانان نیز عبارت است از :
۱ – محمدرضا خسرونژاد ( تهران )
۲ – آرمین وطن خواه ( گیلان )
۳- مهدی الفتی (گلستان )
۴- مهدیار سلمانی (تهران )
۵ – رضا بهلول زاده (تهران )
۶ – پویا عبدالهی (آذربایجان شرقی )
۷ – محمدرضا شفیعی (تهران )
۸ – حسین نوری (مازندران )
۹ – هومن جعفری (خوزستان )
۱۰ – امید آینه بند (خوزستان )
۱۱ – امیر حسین ولی پور (مازندران )
۱۲ – مهرشاد جعفری (مازندران )
۱۳ – امین غنی زاده ( آذربایجان شرقی )
۱۴ – امیر محمد حقی (تهران )
۱۵ – امیر حسین احمدی (زنجان )
۱۶ – عرشیا منصوری همدم (کرمان )
۱۷ – علی میربزرگی (البرز )
۱۸ – ابوالفضل عیسوند (خوزستان )
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