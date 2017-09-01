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۱۰ شهریور ۱۳۹۶، ۲۰:۱۲

پس از برگزاری رقابتهای انتخابی:

اسامی ژیمناستهای دعوت شده به تیم ملی بزرگسالان و جوانان اعلام شد

اسامی ژیمناستهای دعوت شده به تیم ملی بزرگسالان و جوانان اعلام شد

با برگزاری مسابقات انتخابی ، اردونشینان تیم های ملی ژیمناستیک هنری بزرگسالان و جوانان مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ رقابتهای انتخابی تیم های ملی ژیمناستیک هنری بزرگسالان و جوانان امروز با حضور زهرا اینچه درگاهی رئیس فدراسیون ، محسن سلیمانی دبیر فدراسیون  ، نادر مدنی رئیس شاخه هنری ژیمناستیک و رضاخیرخواه و مسعود جودی  سرمربیان تیم های ملی ژیمناستیک هنری بزرگسالان و جوانان و با شرکت ۷۷ ورزشکار از سراسر کشور در سالن شهیدان آذرپی تهران برگزار شد. در پایان این رقابتها ۱۱ نفر به اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری بزرگسالان و ۱۸ نفر هم به اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری جوانان دعوت شدند .

اسامی منتخبین تیم ملی بزرگسالان عبارت است از :
۱- هادی خناری نژاد          (مازندران )
۲ – سعید رضا کیخا          ( فارس )
۳ – سامان مدنی            ( مازندران )
۴ – پدرام زاهدی             ( کردستان )
۵ – حمید قاقزانی            ( قزوین )
۶ – ایمان خاموشی          ( تهران )
۷ – مهدی احمدی کهنی    ( کرمان )
۸ – نیما عزیزی            (مازندران )
۹- عبدالله جامعی          (بوشهر )
۱۰ – نیما بیگدلو مهر       ( قزوین )
۱۱ – محمدرضا حمیدی    (مرکزی )

اسامی منتخبین تیم ملی جوانان نیز عبارت است از :
۱ – محمدرضا خسرونژاد       ( تهران )
۲ – آرمین وطن خواه            ( گیلان )
۳- مهدی الفتی                 (گلستان )
۴- مهدیار سلمانی             (تهران )
۵ – رضا بهلول زاده             (تهران )
۶ – پویا عبدالهی               (آذربایجان شرقی )
۷ – محمدرضا شفیعی          (تهران )
۸ – حسین نوری                (مازندران )
۹ – هومن جعفری             (خوزستان )
۱۰ – امید آینه بند             (خوزستان )
۱۱ – امیر حسین ولی پور     (مازندران )
۱۲ – مهرشاد جعفری         (مازندران )
۱۳ – امین غنی زاده          ( آذربایجان شرقی )
۱۴ – امیر محمد حقی        (تهران )
۱۵ – امیر حسین احمدی    (زنجان )
۱۶ – عرشیا منصوری همدم  (کرمان )
۱۷ – علی میربزرگی           (البرز )
۱۸ – ابوالفضل عیسوند     (خوزستان )

کد مطلب 4075728

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