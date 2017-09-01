به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایرج حریرچی که با دستور وزیر بهداشت به داراب رفته است، پس از عیادت از دانش آموزان مصدوم در بیمارستان داراب با اشاره به انتقال ۳۴ مصدوم این سانحه به بیمارستان ها، افزود: ۲۳ نفر از مصدومین این سانحه رانندگی شرایط کاملا پایداری دارند و ظرف ۲۴ ساعت آینده نیز از بیمارستان مرخص می شوند و یک مصدوم هم آسیب وسیع در ناحیه صورت داشته که اقدامات درمانی لازم در بیمارستان شیراز انجام شده است.

وی ضمن عرض تسلیت به خانواده های دانش آموزان فوت شده هرمزگانی، گفت: در این سانحه ۹ نفر در صحنه فوت می کنند و در فاصله ۹ دقیقه از این سانحه رانندگی، ۱۳ آمبولانس اورژانس به صحنه اعزام می شوند.

معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به انتقال ۳۴ مصدوم این سانحه به بیمارستان ها، افزود: ۲۳ نفر از مصدومین این سانحه رانندگی شرایط کاملا پایداری دارند و ظرف ۲۴ ساعت آینده نیز از بیمارستان مرخص می شوند و یک مصدوم هم آسیب وسیع در ناحیه صورت داشته که اقدامات درمانی لازم در بیمارستان شیراز انجام شده است.

حریرچی افزود: همچنین دو نفر از مصدومین انتقالی به شیراز در ناحیه دست و پا قطع عضو داشتند و دو نفر از مصدومین انتقال یافته به فسا نیز مشکوک به شکستگی مهره بوده که البته اقدامات درمانی لازم برای این مصدومین در حال انجام است و ۵ مصدوم که تحت عمل جراحی قرار گرفتند، شرایطشان پایدار است.

سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه بر لزوم پیشگیری از وقوع حوادث ترافیکی تاکید کرد و گفت: سالانه ۱۵ هزار و ۹۰۰ نفر درایران در اثر حوادث ترافیکی فوت می کنند و ۷۶۸ هزار مصدوم این حوادث نیز به بیمارستان ها منتقل می شوند که از این تعداد ۳۸۰ هزار نفر در بیمارستان بستری می شوند.

حریرچی افزود: به عبارتی دیگر نیم درصد مردم ایران به دلیل حوادث ترافیکی در سال بستری می شوند.

قائم مقام وزارت بهداشت با بیان اینکه ۷۰ تا ۹۰ درصد وقوع حوادث ترافیکی به دلیل عوامل انسانی رخ می دهد، افزود: مردم باید رفتار ترافیکی خود را تغییر دهند و مسئولین به ایمنی جاده ها رسیدگی کنند و کیفیت خودرو ها را ارتقا دهند و بهتر است مردم از سفرهای غیر ضروری به منظور کاهش حوادث ترافیکی اجتناب کنند.