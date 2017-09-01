مراسم تشییع دانش آموزان متوفی مینابی یکشنبه برگزار می شود

ابوذر مهدی نخعی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ابراز تاسف وتاثر از حادثه به وقوع پیوسته دانش آموزان هرمزگانی وشهرستان میناب که منجر به فوت ومجروح شدن جمعی از آنها شد گفت: این حادثه تلخ را به خانواده های دانش آموزان متوفی تسلیت گفته وبا جدیت هرچه تمام تر به بررسی علتهای های وقوع حادثه خواهیم پرداخت.

نخعی گفت: این حادثه قلب مردم هرمزگان را به درد آورد وسبب شد تامسئولان کشوری و مدیران استانی و شهرستانی با حضور در محل حادثه از نزدیک به به بررسی وضعیت مصدومان و پیگیری لازم جهت شناسایی دانش آموزان متوفی را داشته باشند.

فرماندار میناب بیان داشت: استاندار هرمزگان بااعلام یک روز عزای عمومی و تاکید به بر گزاری مراسم تشییع با شکوه برای نخبه گان هرمزگانی در بندر عباس شد.

نخعی گفت: به همین منظور مراسم تشییع وتدفین دو دانش آموز متوفی مینابی روز یکشنبه با حضور مردم ومسئولان وخانواده های دانش آموزان از مسجد جامع تا چهار راه بسیج واز آنجا تا بهشت زهرا بر گزار می شود