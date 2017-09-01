اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد ۹۶ به ساعت ۲۴ موکول شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده، فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی امروز جمعه ۱۰ شهریور بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.

سازمان سنجش در اطلاعیه ای که بر روی سایت این سازمان منتشر شده است ضمن پوزش از داوطلبان این آزمون یادآور شده است اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ از ساعت ۲۴ امشب جمعه ۱۰ شهریورماه ۹۶ از طریق سایت سازمان سنجش صورت می گیرد.

آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی برای پذیرش دانشجو در ۱۳۲ کدرشته امتحانی در ۶ گروه آزمایشی در روزهای ۷ و ۸ اردیبهشت ماه ۹۶ در ۶۸ شهرستان و ۱۸۵ حوزه امتحانی و ۱۳۲ کدرشته امتحانی برگزار شد.

برای شرکت در این آزمون تعداد ۸۷۸ هزار و ۲۵۳ داوطلب ثبت نام کردند که از این تعداد ۴۳۰ هزار و ۴۹۱ نفر زن و ۴۴۷ هزار و ۸۶۲ نفر مرد بودند. از تعداد ۸۷۸ هزار و ۲۵۳ داوطلب این آزمون تعداد ۷۱ هزار و ۷۲۵ داوطلب علاقمندی خود را به شرکت در آزمون کدرشته امتحانی دوم اعلام کردند.

از تعداد ۸۷۸ هزار و ۲۵۳ داوطلب ثبت نام کننده، تعداد ۷۰۷ هزار و ۶۳ داوطلب در جلسه آزمون حاضر بودند و ۱۷۱ هزار و ۱۹۰ داوطلب غایب بودند. از تعداد ۷۰۷ هزار و ۶۳ داوطلب حاضر در جلسه آزمون، تعداد ۳۵۷ هزار و ۸۰۲ نفر مرد و ۳۴۹ هزار و ۲۶۱ نفر زن بودند.

نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ نیز به صورت کارنامه در ۱۵ خرداد منتشر شد و تعداد ۶۵۶ هزار و ۱۸۰ داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند که از این تعداد حدود ۴۱۹ هزار و ۲۸۶ داوطلب این آزمون انتخاب رشته کردند.

ظرفیت پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ بدون احتساب ظرفیت دانشگاه آزاد بیش از ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ هزار نفر اعلام شده بود.