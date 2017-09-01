وزیر خارجه اتریش تحت پیگرد قضایی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، حزب سوسیال دموکرات اتریش که حزب حاکم این کشور به شمار می رود روز جمعه از پیگرد قضایی «سباستین کورتز» وزیر امور خارجه این کشور و رهبر حزب کوچکتر دولت ائتلافی خبر داد.

این پیگرد قضایی در واکنش به اتهام مطرح شده توسط کورتز بود که حزب «کریستین کرن» صدر اعظم اتریش را به پذیرش مخفیانه ۱۰۰ هزار یورو کمک مالی متهم کرده بود.

این پرونده شکایت، جدیدترین اختلاف میان دو حزب دولت ائتلافی اتریش شمرده می شود که از مدت ها پیش با یکدیگر دچار اختلاف شده اند.

نظرسنجی ها درباره انتخابات پارلمانی اتریش نشان می دهد حزب محافظه کار «کورتز» از رقیب خود پیش است. این انتخابات قرار است در تاریخ پانزدهم اکتبر برگزار شود.