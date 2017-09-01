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۱۰ شهریور ۱۳۹۶، ۲۲:۳۹

رئیس سازمان سنجش خبر داد؛

نتایج کنکور کارشناسی ارشد ۹۶ اعلام شد/ انتشار کارنامه در دوشنبه

نتایج کنکور کارشناسی ارشد ۹۶ اعلام شد/ انتشار کارنامه در دوشنبه

رئیس سازمان سنجش گفت: نتایج آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی بر روی سایت سازمان سنجش منتشر شد.

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده، فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی امروز جمعه ۱۰ شهریور بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت.

خدایی تاکید کرد: برای داوطلبان واجد شرایط گزینش کارنامه ای حاوی رتبه داوطلب و آخرین رتبه پذیرفته شده و در سهمیه مربوطه از ساعت ۱۸ روز دوشنبه ۱۳ شهریورماه ۹۶ بر روی سایت سازمان سنجش منتشر می شود.

آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی برای پذیرش دانشجو در ۱۳۲ کدرشته امتحانی در ۶ گروه آزمایشی در روزهای ۷ و ۸ اردیبهشت ماه ۹۶ در ۶۸ شهرستان و ۱۸۵ حوزه امتحانی و ۱۳۲ کدرشته امتحانی برگزار شد.

برای شرکت در این آزمون تعداد ۸۷۸ هزار و ۲۵۳ داوطلب ثبت نام کردند که از این تعداد ۴۳۰ هزار و ۴۹۱ نفر زن و ۴۴۷ هزار و ۸۶۲ نفر مرد بودند. از تعداد ۸۷۸ هزار و ۲۵۳ داوطلب این آزمون تعداد ۷۱ هزار و ۷۲۵ داوطلب علاقمندی خود را به شرکت در آزمون کدرشته امتحانی دوم اعلام کردند.

از تعداد ۸۷۸ هزار و ۲۵۳ داوطلب ثبت نام کننده، تعداد ۷۰۷ هزار و ۶۳ داوطلب در جلسه آزمون حاضر بودند و ۱۷۱ هزار و ۱۹۰ داوطلب غایب بودند.

کد مطلب 4075752

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    نظرات

    • عاطفه محمدی کیوان IR ۰۱:۵۹ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
      0 0
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      خوب
    • فهیمه IR ۰۹:۱۳ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
      0 0
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      سلام زمان ثبت نام از پذیرفته شدگان نهایی ارشد 96را اعلام نمایید.
    • سید محمد رمضانی IR ۰۹:۴۹ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
      0 0
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      باسلام هرکاری میکنیم نتیجه بالا نمی آید.
    • فاطمه محمدیان IR ۱۱:۰۸ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
      0 0
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      باسلام امکان بررسی مجدد وجود دارد من دردانشگاه امام رضا پذیرفته شدم اما الان درکارنامه مردود اعلام شده.
    • زهره IR ۱۲:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
      0 0
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      چرا من قبول نشدم ازاد رتبم که بد نبود ابن چه وضعیته
    • مستان IR ۱۵:۱۳ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
      0 0
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      مگه برای ازاد رشته روانشناسی چه رتبه ای رو میخان
    • فاطمه71 IR ۱۶:۳۸ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
      0 0
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      من که ازخوشحالی پریدم هوا..دانشگاه تهران قبول شدم مغزم باورنکرد
    • محمدی NL ۱۹:۲۶ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
      0 0
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      سلام . من که نتایج ارشد آزاد و دولتی رو نمیبینم . کجاست چه سایتی است اعلام کنید
    • الناز IR ۲۰:۵۴ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
      0 0
      پاسخ
      این چه وضعی چرا قبول نشدم دانشگاه آزاد؟
    • یسنا کریمی IR ۲۱:۱۸ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
      0 0
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      باسلام زمان ثبت نام از پذیرفته شدگان کی هست؟؟؟؟من برق دانشگاه رازی پذیرفته شدم
    • مريم منتظر IR ۲۲:۲۶ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
      0 0
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      واسه من قسمت دانشگاه دولتي مردود زده ولي بالاي صحفه نوشته نتيجه نهايي ١٣ شهريور ماه،اين يعني چي؟يعني تغييري ايجاد ميشه؟
    • سارا آزاد IR ۰۰:۱۱ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
      0 0
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      من فقط به شناسه ثبت نام دسترسی دارم چه جوری میتونم نتیجه رو ببینم؟
    • محمد مصطفي بور IR ۰۰:۲۸ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
      0 0
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      سلام .نكنه شانسي انتخاب كردين اين جه وضعيه ازاد شورشو در اورده ....
    • زهرا حسن پور IR ۰۱:۱۷ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
      0 0
      پاسخ
      سلام چه جوری میشه اسامی رو پیدا کرد من که گیج شدم از بس گشتم
    • الب IR ۰۱:۲۱ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
      0 0
      پاسخ
      من مجاز شدم . ولی تو کارنامه مردوده
    • من IR ۰۳:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
      0 0
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      مگه مجازی و پیام نور تهران چه رتبه ای میخواست!!ازاد قبول شدم که!!
    • زینب بیات IR ۰۸:۲۲ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
      0 0
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      چرا همش سهمیه باید واسه شهدا وجانباز ها باشه اخه چرا افراد معلول نباید سهمیه داشته باشن مگه ما هم ادم نیستیم ؟
    • پریا IR ۱۰:۰۵ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
      0 0
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      اخه این چه وضعشه کجای دنیا دیده بودی ترمی 5میلیون شهریه ازت بگیرن قبول نشی.
    • لیلا IR ۱۰:۱۴ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
      0 0
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      سلام من مجاز به انتخاب رشته های نوبت دوم شدم ولی حالا مردود شدم کاملا شوکه شدم
    • حسین رضایی IR ۱۳:۳۵ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
      0 0
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      از چه طریقی قبولی گرفتید
    • لعیا IR ۱۳:۴۴ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
      0 0
      پاسخ
      من شماره پروندم رو ندارم توی مدارک ثبت نامم.نتونستم نتیجه کنکورو ببینم چرا به روشهای دیگه نمیشه نتیجه رو دید؟
    • پروانه احمدی تبار IR ۱۴:۲۳ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
      0 0
      پاسخ
      سلام وعرض خسته نباشید من خیلی خیلی ناراحت هستم.افسردگی گرفتم.امید صددرصد داشتم از اول مهرماه برم ارشد اما متاسفانه مردود شدم حتی آزاد هم قبول نشدم دوستانم که هیچی نخونده بودن پذیرفته شدن اما من...
    • زانیار IR ۱۵:۳۶ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
      0 0
      پاسخ
      باسلام من سوال دارم من حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی دوره ی روزانه قبول شدم حالا به دلایلی نمیونم برم تهران ساکن سنندجم حالا امکانش هست تغییر انتخاب رشته بدم که حقوق بوعلی سینا همدان رو بهم بدن
    • شهرام IR ۱۹:۳۲ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
      0 0
      پاسخ
      سلام برای شرکت‌ در تکمیل ظرفیت کی وچگونه باید اقدام کرد؟
    • ملودی عشق IR ۰۰:۰۴ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
      0 0
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      سلام‌ واقعا‌ این چه وضعیه مگه میشه حتی پیام نور هم قبول نشیم خواهش میکنم دوباره کارنامه منو نگاه کنین شاید اشتباه شده
    • مریم IR ۱۴:۱۳ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
      0 0
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      چرا امسال دانشگاه آزاد اینطوری شده مگه رتبه باید چند باشه تاقبول بشیم این چه وضعیتیه
    • سعید زارع IR ۱۵:۲۹ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
      0 0
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      سلام از خبرگزاری مهر درخواست دارم از زمان نتایج نهایی کنکور کارشناسی 96 هم اطلاعاتی قرار بدن

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