نتایج کنکور کارشناسی ارشد ۹۶ اعلام شد/ انتشار کارنامه در دوشنبه

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده، فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی امروز جمعه ۱۰ شهریور بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت.

خدایی تاکید کرد: برای داوطلبان واجد شرایط گزینش کارنامه ای حاوی رتبه داوطلب و آخرین رتبه پذیرفته شده و در سهمیه مربوطه از ساعت ۱۸ روز دوشنبه ۱۳ شهریورماه ۹۶ بر روی سایت سازمان سنجش منتشر می شود.

آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی برای پذیرش دانشجو در ۱۳۲ کدرشته امتحانی در ۶ گروه آزمایشی در روزهای ۷ و ۸ اردیبهشت ماه ۹۶ در ۶۸ شهرستان و ۱۸۵ حوزه امتحانی و ۱۳۲ کدرشته امتحانی برگزار شد.

برای شرکت در این آزمون تعداد ۸۷۸ هزار و ۲۵۳ داوطلب ثبت نام کردند که از این تعداد ۴۳۰ هزار و ۴۹۱ نفر زن و ۴۴۷ هزار و ۸۶۲ نفر مرد بودند. از تعداد ۸۷۸ هزار و ۲۵۳ داوطلب این آزمون تعداد ۷۱ هزار و ۷۲۵ داوطلب علاقمندی خود را به شرکت در آزمون کدرشته امتحانی دوم اعلام کردند.

از تعداد ۸۷۸ هزار و ۲۵۳ داوطلب ثبت نام کننده، تعداد ۷۰۷ هزار و ۶۳ داوطلب در جلسه آزمون حاضر بودند و ۱۷۱ هزار و ۱۹۰ داوطلب غایب بودند.