به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انتخابی اسکیت فری استایل بانوان استان مرکزی روز جمعه در پنج رده سنی با شرکت ۵۰ ورزشکار از شهرستان های اراک، دلیجان، محلات، شازند و ساوه در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد.

در پایان این مسابقات در رده سنی متولدین سال های ۸۰-۸۱ تینا رحیمی، شقایق فتاحی بیات و مرضیه یوزشی مقام های اول تا سوم را کسب کردند و در رده سنی متولدین سال های ۸۲- ۸۳، سونیا سرای دار مقام اول را به دست آورد، یکتا شکیب نیا و هما دهقان به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

همچنین در رده سنی متولدین سال های ۸۴-۸۵، فاطمه قاسمی، زینت محمدی و عسل باقری به ترتیب عناوین اول تا سوم را به دست آوردند و در رده سنی متولدین سال های ۸۶-۸۷، فاطمه خرمی اول شد، هما باقری به مقام دوم دست یافت و صبا خاکتاریک سوم شد.

در رده سنی متولدین سال های ۸۸- ۸۹ هم کیانا شکری مقام نخست را به خود اختصاص داد، دیانا شاکری در سکوی دوم ایستاد و نسترن مجیدی مقام سوم را کسب کرد.

گقتنی است این مسابقات زیر نظر هیات اسکیت استان مرکزی برگزار شد.